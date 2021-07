Aragón sumó este sábado 925 casos nuevos de coronavirus correspondientes al viernes, por lo que durante los días laborables de esta semana que acaba se han detectado ya un total de 4.526 positivos. A ello habrá que añadir los datos del sábado (que se conocerán hoy) y los del domingo (que se sabrán mañana), pero parece seguro que la comunidad batirá todos los récords de contagios de 2021.

Hasta la fecha, las dos peores semanas del año habían sido las comprendidas entre el 11 y el 17 de enero y la del 18 al 24 de ese mismo mes. Entonces se registraron 4.895 y 4.969 contagios, respectivamente, que son más que los de ahora pero teniendo en cuenta los datos del sábado y del domingo. Sin contar esos días, los números se quedaban en los 3.776 y 3.818 positivos. Menos que los 4.526 de los últimos cinco días.

Los números asustan, además, si se comparan con el mes anterior, cuando el verano se las prometía muy feliz. En todo junio, la página de datos covid del Gobierno de Aragón da cuenta de 2.795 contagios. Es decir, en 30 días se produjeron 1.761 contagios menos que en las últimas cinco jornadas.

La suerte, eso sí, es que ahora la ciencia y el proceso de vacunación están evitando todas las muertes que se hubieran producido sin su aportación. Todavía no se puede comparar esta ola con la de enero porque las muertes se dan varias semanas después del repunte de los contagios pero basta con comparar los ingresados que hay ahora con los que había el 26 de julio del año pasado, justo dos semanas después del repunte de contagios que provocó la segunda ola. La misma situación en la que estamos ahora.

Entonces, en Aragón permanecían hospitalizados 265 pacientes covid (25 en la uci y 239 en planta). Ahora son casi cien menos, 150 (21 en uci) y la previsión es que la escalada se dé mucho más lenta que el año pasado y no se llegue a las mismas cifras. Mañana se conocerá el número de ingresados tras el fin de semana, que previsiblemente será mala puesto que los sábados no suelen darse altas. No obstante, si los contagios comienzan a caer tal y como prevé el Gobierno de Aragón, también lo hará con el tiempo la presión hospitalaria.

Las zonas más afectadas

Con respecto a los positivos detectados ayer, Jaca volvió a liderar el ránking con 48 positivos detectados. Le siguieron las zonas de salud de Sagasta-Ruiseñores (31); San José Sur (28); Delicias Sur (26); Alagón (24); Valdespartera-Montecanal (24); Rebolería (21); Torrero-La Paz (20); Avenida Cataluña (19); Fuentes de Ebro (19); San José Norte (19); San Pablo (19); Calatayud Urbana (18); Épila (18); y María de Huerva (18).

En cuanto a la incidencia acumulada, la comunidad continúa en ascenso desde hace casi un mes y de forma ininterrumpida. En estos momentos se sitúa en los 413,6 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, una cifra que no se daba desde el pasado mes de noviembre. Si las previsiones de Sanidad se cumplen, esta semana comenzará a bajar e incluso se podrían flexibilizar algo los horarios de la hostelería. Habrá que verlo.