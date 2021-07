"Tuve que cerrar y abrir los ojos. No me lo creía". Esta fue la reacción de David Sancho, vecino de La Almunia de Doña Godina, cuando se encontró en su gallinero con un huevo de dimensiones XXL, aunque para ser correctos, los huevos de este calibre pesan 70 gramos. Y el que encontró David sobrepasaba de largo estas dimensiones hasta que lo corroboró en el peso. Nada más y nada menos que 193 gramos de huevo de una de las diez gallinas que tiene junto a su primo Rubén Velilla, también vecino de la localidad. A la postre, este ejemplar ha batido cualquier récord existente en España y con sus 193 gramos de peso, 9 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho supera en once gramos el récord que ostentaba un vecino de Cabeza del Buey, de Badajoz.

"Tenía oído que cuando las gallinas ponen un huevo así, se esculan, por lo que rápidamente fui a ver si estaban bien y la alegría fue aún mayor por su bienestar", comenta Sancho sobre el momento del 'descubrimiento'. La protagonista de este hito es una de las dos gallinas Marans, de color negro, que se suman a las cuatro blancas y cuatro rubias del gallinero de sus abuelos. "Las tenemos como mascotas, nuestra mayor preocupación ya no es tanto que pongan huevos o no, sino que estén bien alimentadas", expone David sobre el cariño y aprecio hacia sus animales.

Cosicas de los pueblos y de sus gentes, la noticia corrió como la pólvora y muchos de los vecinos mostraron una absoluta incredulidad: "Es verdad, es auténtico. Lo han visto cuatro amigos. Me decían que si era de mentira", ríe David. Todavía no tiene claro cómo celebrar este histórico acontecimiento: "Ahí está guardado en la nevera como un trofeo. Yo creo que con ese huevo tenemos para comer varias personas".

En tierra frutícola, La Almunia de Doña Godina se viste con una cifra histórica. No de cerezas, ni tampoco de melocotones. 193 gramos para el huevo de gallina más grande de España.