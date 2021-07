El PSC ha impulsado una moción en las comarcas de Lérida, Pirineos y Arán en defensa de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno «Pirineus-Barcelona» que presentarán «en todos los ayuntamientos e instituciones del territorio» que cuenten con representación socialista. Una iniciativa en la que inciden en la inclusión de Aragón como parte de la candidatura «conjunta», pero que no ha convencido al Ejecutivo autonómico ni al PSOE aragonés, que siguen insistiendo en la «igualdad de condiciones» desde el inicio, partiendo de la nomenclatura del proyecto olímpico, que debe incluir a la comunidad autónoma.

Aunque hay quien interpreta la moción del PSC como un paso adelante para «tender puentes» entre la Generalitat y el Gobierno aragonés después de que el presidente de Aragón, Javier Lambán, diera por roto el proyecto por la «deslealtad» del presidente catalán, Pere Aragonés, de llamar al proyecto «Pirineus-Barcelona» en lugar de «Aragón y Cataluña», de momento, la iniciativa del PSC no ha logrado mover posturas. El Ejecutivo autonómico y el PSOE aragonés insisten en que la «igualdad» debe partir del mismo nombre de la candidatura, y lamentaron que los socialistas catalanes la siguen definiendo en su moción como «Pirineus-Barcelona». Desde el PSOE del Alto Aragón, que mantiene una estrecha relación con el ilerdense, declinaron, por ahora, valorar el posicionamiento del PSC.

En el texto de la propuesta, los socialistas catalanes reclaman «una candidatura basada en criterios de sostenibilidad medioambiental, el aprovechamiento de las instalaciones deportivas existentes, y la participación activa del conjunto del Pirineo de Cataluña y Aragón».

La fuerza del consenso

El responsable del PSC en las comarcas de Lérida, Pirineos y Arán, y diputado en el Parlament, Òscar Ordeig afirmó que «proyectos como este, que nacía de la propuesta del alcalde de Barcelona Jordi Hereu en 2010, solo tendrán recorrido y éxito si parten del entendimiento y el consenso del máximo de las instituciones y territorios». «Esta debe ser una oportunidad histórica para el progreso económico del conjunto del Pirineo», afirmó, e insistió en que el Pirineo catalán y aragonés «no puede dejar perder una oportunidad como los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030». Un evento, señaló, que supondría «un impulso increíble a la recuperación económica de territorios muy castigados por la despoblación y la desinversión». Finalmente, aseguró que «no se pueden concebir unos Juegos de Invierno sin el Pirineo catalán, pero tampoco se podrá avanzar en esta candidatura si no sumamos al Pirineo de Aragón, sus infraestructuras y su potencial».

Fuentes del Gobierno autonómico volvieron a manifestar ayer su «disconformidad con una candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 que se denomine Pirineus-Barcelona». Y recordaron que, como anunció el presidente, «Aragón no participará en un proyecto en el que no esté en igualdad de condiciones con Cataluña, empezando por la denominación de la candidatura». Asimismo, confirmaron que en estos días no se ha producido ningún contacto con la Generalitat al respecto. Desde el PSOE de Aragón subrayaron que la candidatura olímpica «tiene que ser un proyecto conjunto y de suma de igual a igual».

El PSC tiene previsto trasladar esta moción también a las comarcas aragonesas de Jacetania, La Ribagorza, el Alto Gállego y Sobrarbe, así como a la Diputación Provincial de Huesca, a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y al Departamento de Presidencia del Gobierno aragonés, además de a las instituciones catalanas. Está por ver qué instituciones recogen el guante en la comunidad autónoma.