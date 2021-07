El presidente de la comarca de Campo de Cariñena, José Luis Ansón, asegura que sigue en «plazo legal» para presentar alegaciones a su expulsión del PSOE. Una máxima que niega el partido, que ayer confirmó y demostró con varios documentos a los que tuvo acceso EL PERIÓDICO que desde el pasado 19 de mayo está registrado en el Registro de la comarca su certificado de expulsión definitiva del PSOE, fechada en marzo, el certificado de la baja de afiliado del partido y el acta de la reunión del grupo socialista de la comarca en la que se certifica su expulsión. «No forma parte del partido», subrayaron fuentes oficiales, y recordaron que el plazo para recurrir ya terminó.

Mientras, Ansón insiste en que sigue formando parte del partido, ya que considera que todavía cuenta con «plazo legal» de alegaciones. «Tuve constancia de que me pretenden expulsar cuando ya me han expulsado. Yo alego en el mes de mayo, porque se me acusa de dos falsedades, tener un convenio de gobernabilidad con el PP, que no existe, y de haber desobedecido las órdenes del PSOE al presentarme candidato, algo que es falso», dijo. Pero la expulsión del partido está fechada el 16 de marzo.

El también alcalde de Tosos insiste en que «el proceso de alegaciones aún no se ha aclarado», por lo que considera que la moción de censura que bloqueó el secretario de la institución comarcal, Néstor Petriz, no cumple los requisitos legales al no contar con una mayoría «reforzada», como debe producirse en el caso de que unos consejeros traten de desbancar a un presidente de su mismo partido.

Mientras, los once consejeros que registraron la moción, subrayan que, al estar expulsado del partido, sí tienen la mayoría con 11 de las 19 firmas del consejo.