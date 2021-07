La siniestralidad no da tregua ni en tiempos de pandemia. A pesar de que miles de trabajadores aragoneses han estado en erte y de que el teletrabajo ha seguido teniendo un elevado peso en muchas empresas, el número de accidentes en el trabajo se incrementó en los primeros cinco meses de 2021 respecto al mismo periodo de 2020, pero también en comparación con 2019, antes de que el coronavirus hiciera acto de presencia. Esta subida se registra en los siniestros leves y graves, mientras que bajan los mortales.

Así lo recoge el informe presentado este viernes por Luis Clarimon, secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, quien lamentó que a pesar de la situación «atípica» que vive el mercado laboral debido a la crisis sanitaria, siga habiendo tantos accidentes.

En lo que va de año, un total de once personas han perdido la vida en su puesto de trabajo, la última de ellas el pasado miércoles, un operario en las piscinas municipales de Luna. En todo 2020 fallecieron 27. Entre los meses de enero y mayo fueron ocho, cuatro menos que en los mismo meses del ejercicio anterior, cuando hubo que lamentar 12 muertes. De estas, cuatro fueron in itinere (de camino o de vuelta del trabajo), una modalidad en la que no se han registrado víctimas mortales este año.

Un total de 6.830 trabajadores aragoneses sufrieron un accidente con baja dentro de su jornada laboral hasta mayo, es decir, a una media de 45 por día. Suponen 1.626 casos más y un incremento 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior (5.204). También crecen un 0,8% en relación a 2019, cuando la actividad económica no estaba condicionada por las restricciones sanitarias.

No obstante, hay que tener en cuenta que ha aumentado levemente el número de afiliados a la Seguridad Social, que al cierre del pasado mayo era de 551.759, una décima más. Aún así, el índice de siniestralidad, que relaciona el número de accidentes y la cantidad de empleados expuestos al riesgo, también subió notablemente y llegó al 12,38, frente al 9,44 de 2020 y el 12,15 de 2019.