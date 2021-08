Deliveroo, la plataforma británica de reparto de comida a domicilio, anunció el pasado viernes la intención de abandonar su actividad en España. El más que posible cese de actividad de la empresa supondrá la pérdida de 134 empleos en Zaragoza. Este movimiento provocará que el total de repartidores del sector en Aragón, aproximadamente unos 500, se reduzca en una tercera parte.

La decisión de Deliveroo fue anunciada días antes de la entrada en vigor de la nueva ley rider el próximo 12 de agosto, que trae consigo dos modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores. Por un lado, los repartidores que trabajan para plataformas digitales pasarán a ser asalariados y no trabajadores autónomos. Por otro lado, se regula por primera vez el derecho de los representantes de los trabajadores para acceder a los algoritmos que pueden incidir en las condiciones de trabajo y pueden estar «vulnerando derechos fundamentales».

Rubén Ranz, coordinador de Turespuestasindical.es de UGT, ha destacado que la nueva ley llega para "dar seguridad y proteger a todos los trabajadores". Ranz ha aprovechado para repasar los derechos que podrán ejercer los riders a partir de ahora, como por ejemplo, "las 40 horas semanales de trabajo, dos días de libranza y las 12 horas de descanso entre turnos". El objetivo es terminar con la precariedad laboral y dar un salto de calidad en su día a día. Al respecto ha señalado que el 70% de los repartidores que comienzan a ejercer la actividad abandonan sus funciones al año.

Respecto a la posible salida de Deliveroo de España, ha matizado que no es inminente ni tampoco definitiva: "Se abre un procedimiento en el cual la empresa debe exponer ahora sus argumentos". Asimismo, recordó que desde UGT han habilitado un correo (plataformasdigitales@fesmcugt.org) para cualquier duda que pueda surgir a los trabajadores de Deliveroo y, también, para todos los interesados que deseen ceder sus derechos para ser representados durante el convenio de negociación con la empresa.

Voces en contra de la ley

Sin embargo, no todos los integrantes del sector han acogido la nueva ley con los brazos abiertos. Sebastían Hornato, delegado de la Asociación Autónoma de Riders (AAR) y repartidor en Deliveroo, es muy crítico con el Ministerio de Trabajo. "Lo único que hay legislado es que vamos a ser asalariados, pero por cuánto y en qué condiciones no ha quedado escrito", ha comentado Hornato. Además, ha denunciado que la negociación del Ministerio solo se ha llevado a cabo entre UGT, CCOO y la asociación Riders x Derechos que, precisamente, "es la única asociación que aboga por que seamos asalariados". "Lo primero que pedimos es que se legalicen las asociaciones como agentes sociales. Así, a partir de que tengamos voz, las normas serán negociadas y legisladas en función de todas las posturas. No menospreciemos la inteligencia de los riders, dejémosles elegir", ha insistido Sebastián.

Aunque todo hace indicar que la salida de Deliveroo culminará durante los próximos meses, Sebastián es prudente, aboga por esperar a la confirmación de «esas intenciones» y explica el procedimiento que seguirían en este caso: "Si se van, nombrarán a 13 personas que representarán el colectivo de trabajadores y la voluntad del sector para negociar el tema de indemnizaciones o el derecho al paro". Para finalizar, ha apuntado que la nueva ley supondrá la pérdida del 70% de los empleos del sector, que actualmente da trabajo a 30.000 personas, y que ya hay precedentes similares como sucedió en Ginebra (Suiza).