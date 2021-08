La Salineta de Bujaraloz aparece en una de las portadas de este verano de Vogue Portugal. Esto es gracias a que el Ayuntamiento de la localidad aragonesa ha fomentado las producciones en estos paisajes, que han atraído "a pesar de la pandemia", apunta el alcalde Darío Villagrasa, a productoras en busca de escenarios para vídeos

"El Ayuntamiento ya hace un año aprobó una serie de ordenanzas para la atracción de rodajes", explica Villagrasa y añade que con esto querían "dar un paso más y situar nuestros paisajes y nuestra naturaleza en lugares privilegiados para poder rodar". "Contactó con nosotros una productora, se realizó una visita de localización que les gustó el paisaje y el entorno y eligieron la Salineta, la más próxima al centro urbano de Bujaraloz", relata.

Después de esto solo quedó acoger una sesión fotográfica que no solo aparece en la portada de uno de la revista de uno de los meses de verano, si no que también se pueden ver más fotografías en Instagram o la propia página web de la revista. "Lo hemos ver en estos días y ahora se ha hecho un poco más viral", asegura, aunque hace hincapié en que la fotografía que se ve en portada no es lo único que Bujaraloz ha aportado a la revista. "Dentro del trabajo que realizan en Vogue Portugal se incluye una sesión fotográfica en la que aparecen otras fotografías distintas para acompañar la información que la propia revista realiza".

Por todo ello, se sienten "muy orgullosos de promocionar y de entre todos poner en valor el paisaje de Bujaraloz". Esto, les beneficia en el sentido de "promocionar los atractivos turísticos y señas de identidad" del municipio. "Hay que lanzar mensajes positivos desde el mundo rural hacia afuera", asevera Villagrasa y apostilla que el suyo es "un municipio maravilloso para poder vivir, para tener proyectos en familia, trabajar y para que se puedan venir a grabar".

No es la única producción que se ha realizado en Bujaraloz, "a pesar de la pandemia se han realizado visitas de productoras interesadas en diferentes localizaciones del municipio", cuenta el alcalde y concreta que a principios de año se grabó el videoclip del cantante catalán Cesc, también en la Salineta y el anuncio de la marca Jaguar.