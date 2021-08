La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, ha presentado este miércoles el informe Cumpliendo de rendición de cuentas del Gobierno de España correspondiente al primer semestre del 2021 en la comunidad, donde destaca el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, que supone la mayor inyección económica recibida históricamente por las comunidades. De ahí le han llegado a Aragón 865 millones de euros en el reparto de los dos primeros trimestres, números que, en comparación, demuestran el delicado momento que atraviesa el conjunto del territorio. En 2019, por ejemplo, el Estado invirtió en Aragón un total de 431,54 millones en todo el año, cifra en la que se incluían tanto las actuaciones realizadas por los ministerios como las ejecutadas a través de sus organismos y empresas públicas. En los 865 anunciados por Serrano no está todo incluido. Hay muchas vías, cada una tiene sus derivadas, algunas siguen en marcha y en otras no se ha completado la entrega. Más allá de mil millones, calculan, pero esa cifra no se quiere ofrecer como dato oficial.

Serrano ha destacado que se abre “una época de recuperación tras las importantes consecuencias económicas, de salud y de empleo que ha causado el coronavirus” y ha querido destacar el avance en el proceso de vacunación, que ha permitido distribuir 1.335.805 dosis, además de alcanzar la cifra récord en cuanto a inversión del Estado para garantizar la actividad económica y la protección del empleo, plusmarca ciertamente lógica debido a la situación de excepción.

La delegada ha destacado que desde la Delegación del Gobierno en Aragón se han repartido 2,7 millones de mascarillas quirúrgicas en este semestre, además de 1,5 millones a entidades sociales destinadas a los colectivos más vulnerables. También, 279 profesionales de la enfermería de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se han incorporado para dar apoyo en el proceso de vacunación, y se ha puesto a disposición del Gobierno de Aragón una media de 86 rastreadores militares al mes. Serrano ha destacado la “tranquilidad y aceptación” con al que se han recibido las últimas noticias sobre los toques de queda y ha celebrado “el comportamiento excelente que la ciudadanía está demostrando”.

En el ámbito económico, hasta el momento casi 20.000 aragoneses de media al mes se han beneficiado de la prórroga de los ertes por un importe de 59,8 millones de euros y 141,3 millones de euros han sido destinados a ayudas directas a autónomos y a las empresas de los sectores más afectados por la pandemia. “El empleo es una prioridad para el Gobierno y lo hemos materializado a través de los ertes y los créditos ICO, que salvaguardan la sostenibilidad de autónomos y pequeñas empresas, y también a través de los fondos vinculados a la dependencia, que es el cuarto pilar del estado del bienestar. La mejor manera de proteger a las familias y a las empresas es ayudarles a conservar y proteger su empleo”, ha dicho.

De hecho, diez empresas se han beneficiado del aplazamiento o fraccionamiento de deudas de naturaleza pública derivadas del reintegro de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración general; 739 empresas han obtenido avales ICO por 259 millones, por lo que se han alcanzado los 3.564 millones destinados a avalar 17.471 empresas aragonesas a través de esta línea; 164,6 millones han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para autónomos cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia y 10.955 se han beneficiado de la extensión de estas ayudas; 1,6 millones de subsidio extraordinario han recibido una media mensual de 575 perceptores en el primer semestre de 2021; 611 aragoneses con contrato fijo discontinuo de media al mes se han acogido a las medidas extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades, por un importe de 2,4 millones de euros; y 23,5 millones de ayuda extraordinaria se han destinado a los operadores que prestan el servicio de transporte público.

En lo que se refiere a cohesión territorial y desarrollo de infraestructuras, destacan 11,2 millones invertidos en el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), que ha beneficiado a 80.982 hogares y empresas; 21,1 millones destinados a la explotación y conservación de carreteras; 19,2 millones a la rehabilitación del firme; 3,8 millones licitado para la redacción del proyecto de la Autovía A-68, en su tramo de entre Valdealgorfa y Alcañiz; y 42,6 millones a la electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto.

En cuanto a transición ecológica, protección del medioambiente y apoyo a la innovación, Aragón ha recibido 8,6 millones para la financiación de proyectos de generación térmica y eléctrica con fuentes renovables; 19,5 millones para actuaciones de eficiencia energética en el sector industrial, así como en la reforma de edificios residenciales; casi 23 millones en ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable; 2,2 millones en subvenciones para desarrollar actuaciones en explotaciones agropecuarias con el fin de ahorrar energía; 12,6 millones en ayudas a proyectos de I+D+I empresarial del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para financiar 26 proyectos; y 11,2 millones de euros del Plan MOVES III para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica.

Aragón ha recibido de la distribución territorial de créditos con cargo a los componentes 4 y 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 22,3 millones para actuaciones de conservación de biodiversidad terrestre y marina, restauración de ecosistemas e infraestructura verde, y gestión forestal sostenible; 6,1 millones destinados a los Parques Nacionales y sus áreas de influencia socioeconómica (AIS), casi 1 millón para las Reservas de la Biosfera españolas, o 5,5 millones de euros para el Plan para la Mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios, entre otros.

Por último, en los Programas de desarrollo rural y agroalimentarios, Aragón ha recibido 135,1 millones de los fondos Feader transición; 40,4 millones de los fondos Feader Euri, 2,5 millones de los fondos Feaga; 2 millones otras líneas de ayudas de desarrollo rural, agrarias y pesqueras; y 13 millones al proyecto Life Ebro Resilience, seleccionado por la Comisión Europea para su ejecución dentro de la convocatoria al Programa LIFE 2020.

Violencia machista y comunicaciones

Rosa Serrano ha recordado que la lucha contra la violencia de género es algo que ha asumido como prioritario y en lo que el Gobierno sigue avanzando sin descanso. Aragón ha recibido 4,6 millones dentro del marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, siendo solo una de las múltiples líneas y ayudas que se han tramitado. De paso, la delegada del Gobierno ha destacado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales en la lucha contra esta lacra.

Por otro lado, la delegada ha destacado que para Aragón “es especialmente importante impulsar sus comunicaciones, tanto a nivel terrestre como con internet”. En este sentido son especialmente significativos los 11,2 millones de euros dentro del programa de Banda Ancha Nueva Generación que están llegando a casi 81.000 hogares y empresas. Además, se van a reforzar con una nueva convocatoria que permitirá que en el año 2025 el 100% de la población tenga conectividad ultra rápida. Son 17 millones de euros que darán cobertura a otros 24.000 hogares y empresas.