El grupo de Ciudadanos en las Cortes ha instado al consejero de Educación, Felipe Faci, "a pisar el acelerador" y trabajar por el futuro de la educación aragonesa, una vez superadas las mayores dificultades debidas con el covid-19, y le ha pedido crear de forma inminente un grupo de trabajo que analice la situación actual para poder elaborar un informe con propuestas concretas. El portavoz de Cs en asuntos relativos a la educación en el Parlamento aragonés, Carlos Trullén, ha recordado este miércoles que resta poco más de un mes para el inicio del nuevo curso escolar y que el futuro pasa por el documento 'Bases para un pacto por la educación en Aragón', aprobado en la anterior legislatura, que pedía en su punto cuarto la confección de un grupo de trabajo específico para elaborar políticas para el profesorado.

Trullén ha recordado que se aprobó recientemente una proposición no de ley, con ningún voto en contra, con el doble objetivo de analizar la situación actual del sistema educativo aragonés en cuanto a planificación, participación, calidad y equidad, los cuatro puntos en los que se trabajó en el Consejo Escolar de Aragón para alcanzar el acuerdo del Pacto Social por la Educación, y un informe con propuestas concretas.

Un informe para ser elevado al Gobierno de España y utilizarlo a la hora de desarrollar algunos aspectos clave de la nueva ley educativa, la ley Celaá, "sectaria", que desprecia el esfuerzo del alumnado y que "afortunadamente" deja mucho margen de maniobra a las comunidades autónomas y sin desarrollar aspectos clave como la formación inicial y permanente del profesorado o el acceso a la carrera docente, ha dicho. En este sentido, Trullén ha expresado su confianza en que la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, sea "capaz de romper con herencia sectaria de Celaá" y escuchar a la comunidad educativa y a las comunidades autónomas a la hora desarrollar esa ley y que el informe de este grupo de trabajo sea "la voz de Aragón" a la hora de desarrollar aspectos clave de la educación en la Comunidad.

El diputado naranja espera que la situación ante el inicio de curso sea "muy diferente" a la del año pasado, con instrucciones concretas, el avance de la vacunación y el aprendizaje del periodo anterior, por lo que ha pedido a Faci que "pise el acelerador" y trabaje "desde el consenso", y que en septiembre ponga en marcha ese grupo de trabajo con representantes del Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, las Cortes y también otros sectores como sindicatos, familias y alumnado para no tropezar "en las mismas piedras que todos los septiembres". En definitiva, "que no se lave las manos" con la instalación de las aulas prefabricadas necesarias, que tienen que estar disponibles desde el día 1.

El portavoz socialista de Educación en las Cortes de Aragón, Ignacio Urquizu, ha contestado a su homólogo de Cs pidiéndole que sea "más prudente" y no se apropie el Pacto por la Educación, que es de todos los partidos y, por lo tanto, no debe utilizarlo "de forma partidista", ha dicho el miembro del PSOE, que ha lamentado que desde la formación naranja solo hagan "énfasis en algunos puntos" como la cuestión del profesorado, mientras que sobre otros como la Escuela Rural o la Formación Profesional, importantes para los socialistas, "no ha dicho nada".

No obstante le ha reconocido que haya apuntado que el próximo curso escolar comenzará "con más garantías" que el anterior en un momento en el que el proceso de vacunación de los más jóvenes "avanza", además de incidir en que los modelos que proponen Cs y PSOE son "muy distintos" porque ellos hablan de excelencia o proyectos de curso pero "casi nunca" de igualdad o habilidades y destrezas, por lo que ha lamentado que los haya calificado de sectarios: "Yo no lo haría por pensar de forma distinta", ha rematado.

Al respecto de la organización de algunos colegios, Urquizu ha puntualizado que desde la Consejería de Educación "siempre dialoga con los equipos directivos", que son los que adoptan la decisión final de cómo organizarse o afrontar la cuestión de las aulas prefabricadas para el arranque del curso, como puede ser en el colegio de María de Huerva.