El sistema de concurso oposición es un sistema “válido” y sirve para fijar interinos como personal funcionario de carrera en el sector educativo y de hecho es “el único que hay”, y el único que asegura “seguridad jurídica” aunque también consideran que debe “acompañarse de unos procesos extraordinarios de empleo”, según han asegurado esta mañana Guillermo Herráiz y Andrés Mingueza, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Aragón, y el secretario de Organización de la Federación de Enseñanza de CCOO en Aragón, respectivamente.

Sin embargo consideran que la tasa de interinidad en Aragón es de las “más altas” de ahí que su deseo sea que en docencia baje al 8%. Para lograrlo, instan al Ejecutivo autonómico habría que “convocar unas 7.000 plazas en los próximos tres años”. Desde CCOO aseguran que en estos momentos hay 17.000 docentes en la comunidad y alrededor de 10.000 son funcionarios de carrera por lo que 7.000 son interinos. Para llegar a esa tasa del 8% (unos 1.400) habría que convocar 5.640 plazas, a las que habría que sumar unas 400 más correspondientes a las jubilaciones.

¿Cómo deberían convocarse esas plazas? Desde el sindicato consideran que debería haber un sistema transitorio, en el que desapareciera la eliminatoriedad de las pruebas. Cabe recordar, señalan, que en el concurso/oposición hay cuatro exámenes y es en el segundo de ellos, según Herráiz, en la prueba práctica sobre conocimientos científicos “donde se prodúcela criba” porque no es una prueba “perfilada y la decide cada tribunal”. Eso tiene más parte de “suerte” y creemos que “si no fuera eliminatoria” más gente aprobaría la parte de oposición y pasarían a concurso. La oposición es un sistema algo “obsoleto” pero difícil de modificar porque necesita consenso. Es por eso, que piden “simplicidad” y “ponderancia” de la parte de la práctica didáctica y no tanto la que tiene que ver con los conocimientos científicos.

La última propuesta En cuanto a la propuesta del Ministerio de que los interinos que lleven 10 años en el mismo puesto pasen a tener su plaza, Herráiz ha asegurado que es “inconstitucional” por lo que desconoce “cómo se puede fijar eso en un decreto ley” y ha recordado que los procesos de estabilización de personal docente, realizados en 1991 y en 2007 ya fueron declarados inconstitucionales. Además, ha señalado que esa idea está “más pensada” para el personal administrativo que no para el docente “porque no se está tanto tiempo un interino en una especialidad”.

En cuanto al informe sobre las últimas oposiciones realizadas, se presentaron el 3.140 aspirante 44% de las personas inscritas y de esas, 862 (27,5%) superaron la primera prueba de conocimientos y 679 (78%) superó la segunda.

Resultado de esas pruebas se adjudicaron 413 plazas de un total de 452, lo que supone el casi el 91%. De las que quedan sin cubrir seis corresponden al turno libre --en las especialidades de Mecanizado y Mantenimiento de máquinas (2) y Servicios de restauración (4)-- y 33 al turno de discapacidad, ya que solo se adjudicaron 3.

Uno de los datos destacables, según Mingueza, es que el 93,95% (388) de las peronas que han obtenido plaza en Aragón son interinos con experiencia docente en centros públicos. De este personal, el 76,29% tiene más de tres años de trabajo en el sector. Es decir, solo un 6% no eran interino y un 24% no tenían experiencia.