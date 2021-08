La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) detendrá las obras de la tuneladora que perfora la derivación que debe suministrar agua al embalse de Mularroya durante este fin de semana. Mientras, se realizarán los trabajos de ampliación de la depuradora para evitar más vertidos al cauce del río Grío no tratados de forma «óptima», como reconoció el organismo de la cuenca, tras la denuncia pública del Ayuntamiento de Morata de Jalón. Los análisis de las muestras de agua recogidas in situ revelan, según confirmaron fuentes oficiales de la CHE, que el valor de hierro está «por debajo del exigido para aguas potables», pero el de aluminio «ha dado valores normales para un vertido de aguas residuales tratadas y sería ligeramente superior a los valores indicativos existentes para aguas potables». Las pruebas demuestran, asimismo, «un valor alto de materias en suspensión», tal y como se preveía por el tono rojizo que adquirieron las aguas del río Grío. Para el alcalde de Morata, Luis Velilla (Ganar Morata en Común), la respuesta de la CHE es «insuficiente y llega tarde, porque el vertido no se tenía que haber producido».

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, afirmó ayer por la mañana que «por la valoración in situ no parece que haya un aporte de sustancias tóxicas, pero estamos a la espera de resultados del laboratorio». Estos llegaron por la tarde y confirmaron su tesis. «No parece que haya una afección ecológica al río Grío ni a la fauna, porque ha sido una afección muy puntual», señaló la presidenta desde Artieda, donde participó en la presentación de los trabajos impulsados por la CHE que dieron con el yacimiento romano del Forau de la Tuta.

Los análisis de las muestras tomadas el jueves del cauce del río Grío llegaron a primera hora de la tarde de ayer. Según el estudio de la Comisaría de Aguas y de la Dirección Técnica de Obras de la CHE, «los valores de pH, que mide que mide la acidez del agua y la conductividad, son completamente normales para el vertido y lo serían también en unas aguas naturales». Además, el valor del hierro, que preocupaba especialmente en el territorio, «está por debajo del exigido para aguas potables». Sin embargo, según reconocieron los expertos de la CHE, se confirma «un valor alto de materias en suspensión como consecuencia de la incapacidad de los decantadores de haber podido tratar el vertido».

Para actuar sobre esta cuestión, informaron fuentes oficiales, «ya hay dos nuevos decantadores en el emplazamiento que serán instalados y operativos la semana próxima, por lo que se corregirán previsiblemente estos valores anómalos en el vertido».

También se detectó una cierta afección por los niveles de aluminio, que arrojaron «valores normales para un vertido de aguas residuales tratadas y que sería ligeramente superior a los valores indicativos existentes para aguas potables».

Pese a todo, desde la CHE subrayaron que «ninguno de estos metales está considerado sustancia peligrosa, por lo que no existe riesgo de afección importante a la calidad ambiental de este tramo».

A pesar de que desde el organismo de la cuenca aseguran que el vertido no tendrá una «afección importante a la calidad ambiental», este fin de semana se detienen las obras de la tuneladora para ampliar la depuradora de modo que se pueda tratar toda el agua. Una decisión que es «insuficiente» y que «llega tarde» para el alcalde de Morata de Jalón, Luis Velilla, que denunció ayer que la CHE no le ha comunicado los resultados de los análisis del agua. «Esto se debería haber hecho antes de realizar el vertido, porque en su propio documento estaba bien claro el tratamiento que se debía realizar», recuerda. Una «laminación, decantación y tratamiento» que el regidor moratino considera que no se ha efectuado. «Si es necesario, pediremos que se paren las obras hasta que esto se solucione, porque el vertido no tenía que haberse producido y ahora tenemos el problema en Morata», reprochó.