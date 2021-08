Las discrepancias en el seno del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, donde comparten responsabilidades el PSOE y Podemos, suman un nuevo episodio después del último choque entre el titular de la consejería, el socialista Joaquín Olona, y el director general de Medio Natural, Diego Bayona, de Podemos. Sin embargo, a ninguna de las dos formaciones políticas le interesa que la situación se enquiste y pase de "discrepancia pactada" a "brecha" en el cuatripartito. Por eso, las fuentes consultadas de ambos partidos "confían" en que las aguas vuelvan a su cauce, una vez más, por la vía del diálogo, y pronto. Pese a todo, fuentes de la dirección de Podemos Aragón han reconocido que "llueve sobre mojado" en el tejado de Bayona después de la desautorización del propio presidente aragonés, Javier Lambán, a cuenta de la protección del lobo, y asumieron que habrá más "choques" con Olona hasta que termine la legislatura.

No parece un episodio más, aunque desde la parte socialista del Gobierno aseguran que "poco más hay que añadir al respecto" después de que una orden del consejero Olona revocara la instrucción de Bayona sobre las condiciones laborales del operativo antiincendios. Una instrucción que ampliaba el periodo de descanso, destinaba dos jornadas semanales a formación y mantenimiento de la maquinaria, y que en la contraorden de Olona se aseguraba que se comprometía la "estabilidad financiera de Sarga".

Las fuentes oficiales socialistas inciden en que la rúbrica de Olona "no desautorizaba a Bayona", sino que hay una "discrepancia por cuestiones jurídicas". Sí que añaden que las mencionadas discrepancias "se resuelven en las reuniones periódicas del cuatripartito, como siempre", que volverá a citarse tras el verano, "tal y como estaba previsto". "El pacto se está cumpliendo", han insistido los socialistas. Pero los podemistas han recalcado lo contrario: el pacto se tiene que cumplir.

La propia líder de Podemos Aragón ha manifestado a través de su perfil en la red social Twitter que "no hay excusas" y ha insistido en pedirle al PSOE que cumpla el pacto que guía las relaciones del cuatripartito. "No vinimos a la política para mirar hacia otro lado cuando la precariedad campa a sus anchas. No hay excusas. Gobernamos bajo el mandato de un acuerdo de Gobierno que hay que cumplir", ha afirmado Díaz, adjuntando el fragmento del pacto del cuatripartito en su punto número 99. Un epígrafe que habla de "desarrollar la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, especialmente en lo que respecta al aumento del periodo de contratación de los profesionales del operativo y la mejora sustancial de los medios y herramientas de trabajo". La demanda de la mejora de las condiciones laborales en el operativo antiincendios ha sido, a su vez, una de las banderas de Podemos desde que llegó al hemiciclo aragonés hace más de seis años.

Mientras, los partidos de la oposición siguen presionando al consejero Olona para que cese al director general. El grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha registrado una pregunta y una petición de comparecencia del consejero Olona "para que informe de si sigue confiando en la gestión de Bayona después de las diferencias y rectificaciones entre ambos en el Departamento". Este es uno de los puntos débiles del cuatripartito "unido y cohesionado", que la oposición destaca cada vez que hay ocasión.

Pero fuentes próximas a Podemos señalan que la destitución de Bayona pondría fin al Gobierno aragonés. Por eso, insisten en tratar las discrepancias con "diálogo" y reclaman una mejora de las condiciones laborales para el operativo antiincendios. "Si el problema es solo jurídico, que hagan una orden que mantenga las condiciones de la instrucción", han apremiado.