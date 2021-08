Luis Felipe, alcalde de Huesca, se ha encontrado con la difícil situación de tener que explicar a los oscenses que no puede haber fiestas de San Lorenzo por segundo año consecutivo. Pero el regidor posee argumentos de peso para justificar la medida adoptada, pues él mismo dio positivo a mediados de julio en coronavirus pese a haber recibido las dos dosis de la vacuna. "Hay que extremar las precauciones ante un virus tan peligroso e invocar el sentimiento de responsabilidad de la ciudadanía", subraya.

Las fiestas de San Lorenzo no se van a celebrar por segunda vez.

Las fiestas son un evento necesario para cualquier ciudad, para cualquier comunidad, es un elemento importante para el sentimiento de pertenencia y de entidad. Por lo tanto no es una buena noticia a nivel de sentimiento, como tampoco lo es a nivel económico, pues las fiestas generan un actividad importante para la ciudad. Pero la situación del covid ha llevado a este punto, lógicamente. El Consejo Local de Aragón ya acordó por unanimidad que hasta final de agosto no hubiera ningún tipo de fiestas y se habló de prorrogar hasta septiembre las no fiestas.

El hecho de que en los festejos se produzcan grandes aglomeraciones ha influido en la decisión.

Se ve que, en caso de que se produjeran aglomeraciones, subirían los contagios y esta situación es preocupante. Sobre todo en algunas ciudades aragonesas es tremendamente preocupante.

Ahora mismo, Huesca está bajo el toque de queda.

Así es, junto a Jaca, Monzón y Barbastro. Toque de queda de una a seis de la madrugada.

"La Administración tiene que ayudar a las actividades que soportan más peso por la pandemia"

¿Cómo están reaccionando los sectores más afectados por la cancelación de las fiestas? El hostelero y también el hotelero.

Es un sector que ha sufrido mucho las consecuencias de las restricciones y pienso que las administraciones tenemos que ayudar a aquellas actividades que han soportado más peso que nadie como consecuencia de las medidas de control del covid. Se trata de aplicar medidas de apoyo para mantener la actividad y, por lo tanto, poder continuar con los negocios.

Eso significa que habrá algún tipo de ayuda.

Sí, de hecho se han aportado ayudas a hostelería por parte del Ayuntamiento de Huesca, al igual que la Diputación de Huesca, con medio millón de euros cada institución, así como millón y medio de euros por parte del Gobierno de Aragón. Con ese conjunto de sumas hay una línea de ayudas importante. Y el ayuntamiento, por su lado, ha puesto en marcha otras medidas, como las relativas a las terrazas, es decir, una serie de actuaciones con el fin de apoyar al sector.

¿Hay temor a que se produzcan botellones nocturnos y la situación se desmande durante las fechas en que deberían celebrarse las fiestas?

Ese temor siempre está, pero sabemos, por la experiencia que obtuvimos el año pasado con las no fiestas de San Lorenzo y por el ascenso de la Sociedad Deportiva a Primera División, que hubo un comportamiento ejemplar y responsable por parte de la ciudadanía. Y yo confío en que ese comportamiento se repita ahora.

¿Cuenta la ciudad de Huesca con suficientes medios humanos para vigilar que se cumplen las restricciones a la actividad festiva?

El pasado lunes celebramos una reunión de la junta local de seguridad y se acordó que los dispositivos de seguridad iban a ser los mismos que si hubiera fiestas. Por lo tanto la dotación de recursos es importante. Pero no es esa la cuestión, es un asunto de concienciación y responsabilidad individual, con el fin de que tengamos un comportamiento que no favorezca la expansión del virus del covid-19. Es importante que estos días no crezcan, sino que vayan descendiendo los contagios de manera sostenida y así podamos recuperar cuanto antes la normalidad. Por eso yo he explicado siempre que el virus se va a comportar siempre como nos comportemos nosotros. Y es bueno que no se apueste ni por una política sancionadora ni coercitiva, sino por la concienciación ciudadana sobre la necesidad de evitar determinados comportamientos que pueden ser perjudiciales para todos y respetar las medidas sanitarias, de forma que bajen los contagios.

"Comprendo que las peñas, que son esenciales, necesitan ayuda municipal"

Aun sin fiestas, ¿habrá algún tipo de actos?

Sí, nosotros tenemos actos en la agenda cultural de julio a septiembre, en un formato pequeño y muy concreto, con muchas medidas de seguridad. Estamos invirtiendo recursos en el mundo de la cultura porque se trata de un sector, el de la industria cultural, que precisa también actividad. Por eso se pueden hacer eventos controlados, acotando espacios y aforos, algo que es muy difícil de conseguir en el contexto de unas fiestas tan populares como los Sanlorenzos.

¿Se ha hecho algún estudio del número de personas que movilizan los festejos locales? Es un acontecimiento que supone unos grandes ingresos para la ciudad.

No, no. El año pasado hubo muchas personas que no estuvieron durante las fiestas, pero este año no sé cuál va a ser la evolución. Pero yo confío mucho en la responsabilidad de la gente, en los comportamientos que no favorezcan la propagación del coronavirus.

Las peñas han pedido ayuda municipal porque llevan dos años sin ingresos. De hecho, algunas han denunciado que están perdiendo miembros.

Ya ha habido reuniones entre el ayuntamiento y las peñas sobre ese asunto y se ha avanzado algo en esa línea. Yo comprendo que es el segundo año y que las peñas, que son esenciales y son elementos simbólicos de las fiestas de San Lorenzo, necesitan apoyo. Al no tener actividad no pueden tampoco tener un convenio con el ayuntamiento, pero en el consistorio hay conciencia de ello y pienso que al final habrá un acuerdo con ellas.

¿Está la oposición apoyando al ayuntamiento en las medidas que conciernen a las fiestas?

Yo estoy muy satisfecho del comportamiento de los grupos municipales en estos años que llevamos de pandemia. Desde el estado de alarma inicial hubo cogobernanza pues todas las decisiones que se tomaron, presupuestarias y de otro tipo, fueron por unanimidad. Ese sentido de responsabilidad por parte de los grupos municipales sigue intacto. Afortunadamente, todo el mundo entiende que lo principal es proteger la salud y también la economía, de ahí que las medidas cuenten con el apoyo de todos los grupos representados en el consistorio.