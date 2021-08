A la hora del guiñote ya no hay solo dos parejas para echar la partida. Las calles tampoco están vacías y los balonazos irrumpen en las paredes y en cualquier otro emplazamiento que pueda hacer las veces de portería. Es la hora de llamar a la puerta del amigo al que no ves desde el año pasado y escuchar a tu madre decir que tengas cuidado si te bañas en el río. Es verano y en el pueblo lo saben. En Allepuz (Teruel), Calcena (Zaragoza), Encinacorba (Zaragoza) y Loscos (Teruel) ya están todos, como aquel que dice. Es la tónica habitual en el mundo rural de Aragón y sus pequeños pueblos, que no invisibles. Ninguno de ellos supera los 100 habitantes durante los largos meses de invierno. En Calcena, por ejemplo, solo resiste una docena. Pero es acabar el curso escolar y marchar todos al pueblo, más aún tras este año tan atípico y con restricciones de movimiento en el territorio.

Ignacio Martínez, alcalde de Allepuz, explica cuáles son los cambios en el día a día durante los meses de julio y agosto: «Los servicios se tienen que adaptar, como la captación de agua. Al panadero de Villarroya, que viene diariamente de lunes a sábado, le habilitamos un cuarto que hace de panadería. No es lo mismo vender 20 barras en invierno, que en una hora te lo ventilas, que el volumen de ventas actual». No hay piscinas, porque «a 1400 metros el agua no se calentaría nunca», pero han arreglado una balsa natural para que la gente se pueda refrescar. Afortunadamente, el covid no llegó durante los meses de invierno: «Hemos sido burbujas, como una familia de unas 80 personas». Ahora, esa «gran» familia todavía se ha hecho más grande y, con una población diaria de 300, acumula picos de 500 durante «la semana de fiestas y entre el 10 y 20 de agosto».

Opción de teletrabajo

Aunque pueda parecer que al pueblo solo se va de vacaciones, algunos llegan allí con el ordenador para teletrabajar. Para ello, el ayuntamiento ha habilitado «un espacio de coworking en la Biblioteca municipal», donde actualmente hay cinco personas teletrabajando y, esporádicamente, uno en invierno.

Asunción Redón reside en Teruel, pero aprovecha para marchar a Allepuz en cuanto puede. Redón optó por el teletrabajo cuando finalizó el confinamiento el año pasado: «En mayo me trasladé aquí (a Allepuz) para ejercer la docencia a distancia. Es totalmente compatible. Y ya nos quedamos todo el verano». Su hijo, de 13 años, y su hija, de 15, están deseando llegar allí para juntarse con sus amigos. «Se lo pasan en grande los pequeños, pero también los mayores. Ojalá no llegara septiembre», comenta entre risas Asunción que, además, está encantada con este estilo de vida: «Es un ambiente totalmente diferente. Es el ambiente de pueblo, de juntarte con gente de todas las edades y compartir experiencias».

Las 'no fiestas'

Sin embargo, no deja de ser un verano extraño por todas las medidas sanitarias que se arrastran desde el inicio de la pandemia. La suspensión de las fiestas en Aragón hasta el próximo 30 de septiembre se ha llevado por delante la semana grande en los pueblos; la semana de las fiestas. Entre estos pueblos, los hay que ya han celebrado sus fiestas con actos «más light» como Calcena o Allepuz; otros como Encinacorba disfrutan durante estos días de lo que sería su semana de fiestas y, en Loscos, son más comedidos y la Comisión de Fiestas no organizará ningún acto para las fiestas de San Roque.

En Encinacorba celebran estos días las fiestas en honor a la Virgen del Mar. Jesús Martín, alcalde de la localidad, explica que el jueves se celebró un concierto de la banda de música y, ayer, una revista de Luis Pardos. A diferencia del verano pasado, sus vecinos ya pueden disfrutar de la piscina municipal, que, según indica el primer edil, «están a rebosar, hay muchísima gente». En invierno están «solos, como aquel que dice», pero ahora rondan entre los 400 y 500 habitantes. «A partir de la primera semana de septiembre, con el tema de preparar el inicio de los colegios y el cierre de las piscinas, ya se comienza a vaciar», relata Martín.

En Calcena se han visto obligados a suspender la Calcenada, cita habitual en este mes de agosto para senderistas, ciclistas o runners, que completan un recorrido de 104 kilómetros, 40 o 20 según su condición física. Miguel Ángel Monge, teniente de alcalde de la localidad, tampoco tiene claro que se vaya a celebrar la edición de otoño: «De momento, está en el aire. Todo dependerá de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria». A bote pronto calcula que «unos 20 chavales» están ahora en el pueblo y «eso se nota muchísimo».

Este año no ha habido caldereta para celebrar las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y Santa Constancia. Precisamente, es la cantidad que se destina para esta comida popular lo que les permite saber cuántos están cada verano por allí: «Calculamos que la caldereta sea para unas 400 personas, siempre para que sobre algún plato y la gente pueda repetir. Entonces, seremos unos 300 y pico».

Loscos celebraría su semana grande para las fiestas de San Roque, pero tal y como apunta Pilar Anadón, componente de la Comisión de Festejos, no han programado ningún evento para esas fechas. Esto no quiere decir que en Loscos se aburran, porque a partir de la segunda quince de julio, el pueblo multiplica por cinco su población. Que ni decir tienen que llegan jóvenes para rejuvenecer Loscos y para agitar la sosegada vida a la que han terminado por acostumbrares sus vecinos. «Es un alegría ver a tanta gente, sobre todo a los más pequeños, pero por ejemplo yo que estoy acostumbrada a una tranquilidad absoluta, al principio es un poco agobiante. Pero nada más», subraya Anadón.

Ayuntamientos, comarcas y asociaciones culturales juegan un papel fundamental durante estos meses. No faltan las escuelas de verano, las ludotecas itinerantes y sus actividades de manualidades, baile y juegos en grupo. El abanico de opciones es muy variado. Aunque el espíritu intrépido y aventurero de los pequeños no les hace estar sentados con los brazos cruzados.

Allepuz, Calcena, Encinacorba y Loscos son solo cuatro ejemplos de los muchos que se pueden poner en un territorio tan castigado por la despoblación. Aún es agosto, pero en menos de un mes ya no se podrá cambiar de pareja para echar la partida de guiñote. Tampoco se oirá la pelota de fútbol rebotar una y otra vez contra la pared. Ni mucho menos habrá tantos niños esperando en la calle para salir a jugar y enfundarse en un abrazo como hacía tiempo que no se daban. Pronto, los abrazos serán de despedida. Eso sí, sigue siendo verano y no falta la pregunta por excelencia de las abuelas tomando la fresca: «Y tú, ¿de quién eres?» Es el verano en el pueblo.