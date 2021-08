Rosa Serrano (Zaragoza, 1969) cumple su primera semana como Delegada del Gobierno en Aragón después de un breve recorrido como concejala en el Ayuntamiento de Huesca y senadora socialista por el Alto Aragón. De amplia trayectoria sindicalista en UGT, se marca dos retos, la lucha contra la violencia de género y contra la despoblación.

¿Qué supone llegar a la Delegación del Gobierno tras una breve trayectoria política como la suya?

Muchísima responsabilidad. La trayectoria política en un puesto orgánico no ha sido muy larga, pero llevo mucho tiempo vinculada al compromiso con la sociedad y el servicio a lo público. No me costó mucho dar el paso y aceptar el compromiso. Impone, ¿eh? Estaba contenta en el ayuntamiento y en el Senado, pero si depositan en ti esa confianza, es algo que tienes que responder. Representar a tu Gobierno en tu tierra es lo más importante que te puede pasar.

¿Qué le aporta su visión municipalista y sindicalista?

Sobre todo, el compromiso con la sociedad y el servicio a lo público. También la capacidad de llegar a un consenso. Y creo que el acuerdo debe ser una base en política en estos momentos para poder avanzar.

¿Qué más se puede hacer desde la Delegación contra la despoblación y la violencia de género?

La violencia de género creo que nos preocupa a todos los que estamos al frente de las Administraciones y a la sociedad en general. Todos tenemos que estar involucrados en algo tan nefasto como la violencia de género. En el tema de la despoblación, en Aragón necesitamos volver a tener esos pueblos vivos. Vinculo la despoblación con la agricultura, porque es un sector que ayuda a asentar población y que supone un 6% del PIB aragonés. Y está el reto de la conectividad, para tener en 2025 un 100% de conexión en cualquier lugar.

Su predecesora, Pilar Alegría, manifestó que los protocolos habían fallado en el caso del asesinato de Katia, en Zaragoza. ¿Los están revisando?

Se está trabajando en ello, porque tenemos que ver cuál es la debilidad que lleva a que a veces esos casos sean catalogados a un nivel que se vuelve en contra después. Ahora estamos embarcados en la presentación de los puntos violetas, para que la sociedad cada vez tengamos más información para detectar esa violencia.

Ese caso reveló que no todos los ayuntamientos están adheridos al sistema Viogén. ¿Se marca un plazo para sumarlos a todos?

Se han firmado ya convenios con varios ayuntamientos, pero tenemos que avanzar. Aunque los ayuntamientos pequeños carezcan de cuerpos de seguridad tienen que sumarse. Y quedan muchos con poblaciones numerosas que deben entrar. En septiembre retomamos las reuniones.

En la última Conferencia de Presidentes, Javier Lambán dijo que la lucha contra la despoblación no debe ser solo un plan global, sino que debe impregnar todas las políticas. ¿Cómo lo ve?

Creo que tiene que ser algo transversal y así se ha estado trabajando desde el Gobierno central. Todas las acciones deben tener una perspectiva de reto demográfico.

Aragón pide una financiación que prime el coste del servicio sobre la población. Se augura una lucha entre territorios. ¿Cómo se encajan todas las visiones?

El pueblo más pequeño necesita tener los servicios públicos lo más cerca posible. En Educación, hay un compromiso claro, así lo dijo Pilar Alegría en su toma de posesión. En Sanidad, hay que mantener y reforzar los servicios para mantener el territorio vivo. Tiene que primar la prestación del servicio sobre el coste económico.

También se reclama que los fondos europeos reequilibren territorios...

Son otra oportunidad para el reto demográfico. Es una oportunidad que hasta ahora no habíamos tenido y que debemos aprovechar.

Llega a la Delegación del Gobierno después de año y medio de pandemia. ¿Cómo pueden gestionar las restricciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado después de que el Tribunal Constitucional dejara en el aire las sanciones?

En las localidades que ahora están con toque de queda no ha habido incidentes. El comportamiento de la sociedad sigue siendo ejemplar. La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado va a ser igual de pulcra y velarán por el cumplimiento de las medidas sanitarias. Creo que tenemos mucho camino hecho, y mucho por hacer, pero con la visión de avanzar en la recuperación sabiendo que con la vacuna y las medidas podemos salir de esta crisis sanitaria.

¿Le preocupa que haya dejadez al no cobrar las multas?

Yo confío en la sociedad responsable que ha sabido comportarse y que seguirá en esa línea.

Desde las Fuerzas de Seguridad vienen reclamando más efectivos y más medios.

De 2013 a 2018 se perdieron casi 13.000 efectivos, y el compromiso de este Gobierno fue revertir la situación con una tasa de reposición de más del 100%. Así vamos a seguir en 2022.

Algunas voces socialistas dicen que Ferraz tiene más preferencia por el PSOE del Alto Aragón que por la línea de Javier Lambán. ¿Usted qué opina?

Yo soy una militante más del PSOE aragonés y el PSOE es uno. A mí me nombra el Consejo de Ministros como podía haber ocurrido con otra persona de Zaragoza o de Teruel o de Huesca. Somos un partido unido y dispuesto a salir de esta crisis con responsabilidad de Gobierno, que es lo que hemos tenido siempre. No lo veo así.

¿Cómo ve la relación entre el Gobierno central y el de Aragón?

Bueno, empezaré diciendo el compromiso de esta delegada, que representa al Gobierno en este territorio, que la lealtad y la disposición de trabajo hacia el Gobierno de Aragón va a ser al 100%. Total colaboración de esta Delegación con el Gobierno de Aragón. Tenemos que sacar a esta sociedad adelante. El diálogo entre Gobiernos es fluido y ambos están dispuestos a trabajar juntos.

La Comisión Bilateral está pendiente desde 2018. ¿Hay fecha?

Acabo de aterrizar (sonríe). De momento no se ha tocado ese tema, pero sé que está pendiente. No sabemos todavía fecha.

El acuerdo con el Ministerio de Transportes sobre los trenes deficitarios sigue en el aire. ¿Hay novedades?

Es uno de los temas a los que más recientemente se había llegado a una solución. Imagino que las agendas se retomarán en septiembre y se analizarán esos cambios que se han visto interrumpidos por el cambio de ministro.

¿Cuáles son las prioridades de inversión en Aragón?

Habrá que reunirse con el territorio. Sabemos lo que está en marcha. La electrificación de la línea Teruel- Sagunto, con más de 40 millones de euros, y el tema del Canfranc que es un proyecto muy reivindicado en el territorio. Esta Delegación hará de puente con el Gobierno central para las reivindicaciones pendientes en el territorio.