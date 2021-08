La capital altoaragonesa ha vivido hoy su primer día de 'no fiestas’ de 2021, que se ha iniciado con las terrazas llenas de ciudadanos disfrutando de los tradicionales almuerzos de San Lorenzo. Con este, ya van dos años consecutivos que los vecinos de Huesca no pueden celebrar sus tradicionales fiestas patronales a consecuencia de la crisis del coronavirus. No obstante, los oscenses no han querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su espíritu laurentino, y la ciudad se ha vestido de blanco y verde a pesar de todas las restricciones sanitarias a las que se unió el toque de queda la semana pasada.

La jornada ha transcurrido con plena normalidad teniendo en cuenta lo extraordinario de las ‘no fiestas’ para la ciudad. Apenas se han registrado incidentes en el primer día de festejos y tampoco durante el fin de semana pasado, previo a San Lorenzo.

El presidente de la Asociación de Hostelería de la provincia de Huesca, Carmelo Bosque, ha asegurado que la gente vivió la jornada con “la ilusión de poder disfrutar de los almuerzos, de los amigos y de la compañía”. Asimismo, Bosque ha querido recordar que son unas ‘no fiestas’, pero que hay que “saber convivir”. "Cada local sabe la capacidad que tiene y conoce que hay que aplicar una serie de medidas de seguridad. Somos muy respetuosos porque, entre otras cosas, nos estamos jugando el futuro", ha indicado el presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca. Además, Bosque ha señalado que durante el domingo los locales de la ciudad estuvieron "prácticamente llenos".

Los vecinos de Huesca han mostrado una gran responsabilidad ante la complicada situación epidemiológica por la que pasa la ciudad. Desde el ayuntamiento han querido resaltar este hecho, asegurando que han sido pocas y leves las incidencias registradas en el día de ayer. "Los oscenses han dado un ejemplo de la responsabilidad ante la pandemia".

Así lo vivieron las peñas

Javier Ibarz, presidente de la peña Alegría Laurentina, ha disfrutado del día grande de la ciudad en el local de su peña, que presentó un aforo "reducidísimo" entre los que se encontraban alrededor de 60 peñistas. La jornada ha comenzado como siempre, con un almuerzo a base de huevos fritos aunque la más que prudente separación de las mesas y la mascarilla evidenciaba que no se iba a tratar de una jornada festiva al uso. Las terrazas presentaban un lleno absoluto, según Ibarz que, además, criticó el toque de queda entre las 01.00 horas y las 06.00 horas aprobado en la capital oscense: "Esta limitación de movimiento te genera una sensación de impotencia y, quizá, se está siendo demasiado cargante con esta medida". Con vistas al futuro, y "con un 70% de la población vacunada", Javier anhela «recuperar la normalidad» de una vez por todas".

La Policía Local de Huesca ha hecho visita a esta peña por la tarde para supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias. A lo largo de la semana, no han programado ningún tipo de actividad aunque el local permanecerá abierto para los socios que deseen pasar "a tomar algo" o con los más pequeños para jugar.

Para mañana, la ciudad de Huesca honrará a su patrón con la tradicional misa de San Lorenzo, que tendrá lugar en la basílica dedicada al santo, a las 12.00 horas, y será oficiada por el obispo de la Diócesis de Huesca, monseñor Julián Ruiz Martorell.

Los actos religiosos son los únicos que se han mantenido durante la semana de San Lorenzo, del 9 al 15 de agosto, ya que el resto de celebraciones oficiales han sido suspendidas. Los oscenses esperan que este sea el último con restricciones y que en 2022 puedan celebrar sus fiestas patronales como se merecen.