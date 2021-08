La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha afirmado este lunes que apuesta por la presencialidad en todas las etapas para el próximo curso escolar y descartó imponer a los profesores la obligatoriedad de vacunarse debido al elevado porcentaje de docentes que lo ha hecho de forma voluntaria. «Casi todos lo han hecho ya voluntariamente; profesores y ciudadanos están dando una imagen de total responsabilidad en el proceso de vacunación», indicó la aragonesa en la Ser, donde también habló el consejero aragonés del ramo, Felipe Faci, que pidió disculpas porque aún no han llegado las aulas prefabricadas prometidas a algunos colegios de la comunidad.

En Madrid, Alegría ensalzó precisamente la disposición de los ciudadanos en general con el proceso de vacunación. «Cuando cada comunidad abre un tramo de edad para la vacunación, la respuesta es positiva y aquí lo único que podemos agradecer es la respuesta y sensibilidad que la ciudadanía está mostrando para protegerse», dijo la titular de la cartera educativa, que reiteró el compromiso de que la presencialidad sea total en todas las etapas de enseñanza. «Todos los estudios e informes hablan de garantizarla para todos los estudiantes y esa es nuestra apuesta en todas las etapas».

El pasado curso, continuó la zaragozana, «se inició con mayor incertidumbre, con una situación de pandemia más complicada y sin vacuna pero, a pesar de esa situación, el esfuerzo conjunto de todas la comunidades permitió garantizar el derecho a la educación y hacerlo en un entorno seguro», recordó Alegría quien se mostró convencida de que «se hizo bien el pasado curso y se va a volver a hacer bien» en el próximo año académico, para el que el ministerio ha pedido a los gobiernos autonómicos que mantengan el profesorado que fue contratado como refuerzo. «La ratio se corresponde con la media europea y para hacer frente a las incertidumbres, el Gobierno ha inyectado fondos de manera muy importante para que las comunidades puedan seguir apostando por esas medidas que mejoren la calidad de la educación.

Alegría se detuvo en la Ley de FP, una de sus prioridades como ministra. «Debe ser la ley educativa con más apoyo de los últimos años. Es mi objetivo para dar oportunidades a nuestros jóvenes y también a muchos desempleados. En las próximas décadas, el 50% de los nuevos empleos será para perfiles de formación medios altos», manifestó la ministra, que recordó que avanza en la creación de plazas. «Estamos poniendo en marcha 60.000 nuevas plazas de FP y dotando de recursos económicos».

En Aragón, el titular de Educación, Felipe Faci, se disculpó por la situación en la que se encuentran algunos centros, por ejemplo los del sur de Zaragoza, donde no hay espacios suficientes para todos los alumnos ni han llegado las aulas prefabricadas. «Las tendrán en unos días, ha sido una situación imprevista porque en estos tiempos es más difícil hacer todo y las empresas no tienen tanta disponibilidad como en otros momentos», dijo Faci, que añadió: «Pido disculpas».

En cuanto al material de prevención que debe llegar a los colegios, el consejero explicó que se ha hecho «una especie de rastreo por todos y cada uno de los colegios este fin de semana y todo el material ha llegado a los centros educativos. Ahora vamos a repartir a los centros de Secundaria, que empiezan la semana que viene».

Queda pendiente del pasado curso el plan de refuerzo para recuperar el temario que no se pudo abordar por culpa del covid. «Han cambiado las leyes educativas, pero no la forma de enseñar y aprender; y una cosa depende del Estado, y la otra de las comunidades. Tenemos un reto desde Aragón y la petición al Gobierno de España, que se concreta en que el currículo básico es competencia del Estado y hay que revisarlo» porque «evidentemente, no puede haber modificación de las metodologías».