A falta de un mes para que comiencen las clases y a pesar de los contagios de covid que todavía sigue dejando la sexta ola, en Aragón se da por hecho de que el curso escolar empezará con una «normalidad completa, entera y verdadera» en las aulas. Así lo aseguró este martes el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien basó su optimismo en las «razones fundadas» que dejó la experiencia del curso pasado. «El verano pasado preveíamos un periodo lectivo complicado y, al final, transcurrió con más normalidad de la prevista. Nada hace pensar que esa normalidad no vaya a ser completa ahora», reiteró.

También el avance de la vacunación hace que tanto la DGA como las familias crean que el próximo curso escolar será ya más parecido a los de la prepandemia. «Se podrá empezar con un índice de vacunación de alumnos de más de 12 años altísimo. Y si no es más es porque las vacaciones familiares están retrasando la administración de algunas dosis», dijo Lambán. «Podemos empezar a ver las cosas con un cierto optimismo, aunque sin caer en la autocomplacencia», incidió el presidente.

Que la presencialidad será total en las aulas de Aragón a partir del próximo 8 de septiembre es algo de lo que no duda nadie. Las familias, por ejemplo, se muestran «moderadamente tranquilas» a falta de un mes para el comienzo de las clases y, dada la sexta ola, solo entienden que pueda haber «alguna modificación» en las medidas de prevención. «Por poner un ejemplo, hablamos de cambios como que las entradas sean escalonadas. Algo que en junio no se preveía y ahora, debido a la situación epidemiológica, entenderíamos que se pudiera aplicar», indicó a este diario Nieves Burón, secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar). «En cualquier caso, entendemos que la situación ahora es menor que cualquiera de las otras olas. Además, la curva está remitiendo a falta de un mes y la vacunación está muy avanzada. Si el curso pasado ya fue casi de presencialidad total, el escenario es que no nos planteamos algo diferente», insistió Burón.

Los sindicatos insisten en pedir más profesores y ratios más bajas

Los centros ultiman este mes de agosto sus planes de contingencia, de manera que podrán hacer todavía ajustes o cambios si fueran necesarios. Donde no se plantean cambios, a pesar de la insistencia de docentes y sindicatos, es en las plantillas y en las ratios. Los colectivos piden bajar el número de alumnos por aula en algunos centros más masificados, mientras que insisten en la necesidad de mantener parte de los 350 contratos extra que se hicieron el curso pasado por la pandemia para garantizar las medidas. Pero ahí la DGA no piensa ceder. De hecho, desde el Ejecutivo autonómico ya se lleva insistiendo desde hace un tiempo en que la mejora de la situación hace volver a aulas más próximas a la prepandemia.

«Nosotros seguiremos peleando por los refuerzos que se hicieron por el covid. Educación no quiere mantener los desdobles de clases en las zonas de mayor explosión demográfica. Esos docentes permitieron bajar de una ratio de 26 o 27 estudiantes a una de 22. Esto facilitó el tránsito de alumnos por el centro, el uso de espacios comunes o unas entradas y salidas escalonadas», apuntó Mónica de Cristóbal, portavoz de Educación en CSIF Aragón.

Desde Fapar piden que las ratios «estén al servicio de la calidad del sistema» y piden «garantizar» las medidas en las aulas, sin entrar a valorar ninguna cifra «Cada situación o cada caso se puede estudiar, pero lo fundamental es que se mantenga la calidad educativa», reiteró Nieves Burón.

Por otro lado, la pandemia llevó a que todos los centros de Aragón pasarán a tener jornada continua, pero este curso aquellos que tenían la partida volverán a recuperarla. En este sentido, desde CSIF aseguran que hay colegios que han solicitado mantener la continua, «pero Educación no escucha ni toma medidas extraordinarias» para quien lo pide. «En Teruel, por ejemplo, el 100% de centros tiene continua y, por tanto, podrán afrontar un curso con más seguridad, minimizando a la mitad el riesgo de aglomeraciones», indicó De Cristóbal.

Lambán: «Me preocupa más la caída de alumnos»

El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró que lo que más le preocupa es «la bajada de alumnos» que la comunidad ha vuelto a registrar este curso, ya que las matrículas han vuelto a caer en uno 500 estudiantes. Más allá de las «críticas infundadas» por cuestiones como las ratios y la cifra de profesores, Lambán mostró su inquietud por esta cuestión «que no se da en el medio rural, sino sobre todo en la ciudad de Zaragoza», dijo.

«Tenemos 2.000 profesores más que hace seis años, pero se han matriculado 500 alumnos menos. No es una buena noticia. Con los mismos docentes gestionaremos cursos con menos escolares. Eso me preocupa más que las ratios, que son de las más bajas de España, y que la cifra de profesores, que han crecido en estos años», reiteró Lambán.

El descenso de las matrículas no es algo nuevo, ya que en la última década Aragón ha perdido casi 3.000 plazas escolares fruto de la caída de los nacimientos en la comunidad, tal y como contó este diario el pasado 5 de julio. En concreto, en el curso 2011-2012 eran 12.935 los alumnos de 3 años que empezaban su etapa educativa, una cifra alejada de los 9.977 que lo harán a partir de septiembre.

Detrás de todo está la caída de los nacimientos. Los partos han caído más de un 30% en diez años. En 2010 nacieron 12.661 niños en Aragón, mientras que en el 2020 se registraron 8.783. Solo en comparación con el 2019, los últimos datos apuntan a 512 nacimientos menos. Tal y como señaló el presidente, la ciudad de Zaragoza es de las más afectadas por la pérdida de plazas escolares. El descenso es acusado en el centro y en barrios como el Actur, donde hace dos décadas esta era una de las zonas más demandadas y ahora tiene vacantes.

Paralelamente y a pesar de la bajada de las plazas, la expansión de las residencias de parejas jóvenes a nuevos barrios de la capital ha llevado a levantar colegios en espacios que, hace diez años, eran solares. Es el caso de Valdespartera, donde hace cinco años había un colegio y ahora tiene cuatro, o Arcosur y Parque Venecia, sin centros educativos hace una década.