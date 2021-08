La pandemia obligó el curso pasado a retrasar la puesta en marcha del servicio de madrugadores en los centros ante la imposibilidad de poder garantizar las medidas de seguridad. La situación derivó en quejas de las familias, que consideran esta actividad como algo «fundamental» para garantizar la conciliación. En el Departamento de Educación, según ha podido saber este diario, se está ultimando un documento de instrucciones «que se ha consensuado con las propias entidades», indicaron fuentes de la consejería. «La intención es que los madrugadores coincidan con el inicio de curso», añadieron las mismas.

Su puesta en marcha, sobre todo para los padres que empiezan pronto a trabajar, es algo vital. «Estamos hablando de algo tan esencial e importante como lo puede ser el comedor. El servicio ha estado en precario y muchos también han tenido miedo a ofertarlo, porque entre los padres podría haber reticencias o miedo. Sin embargo, es algo pendiente que debe volver con normalidad», insistió Nieves Burón, secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar).

De hecho, el tema quedó pendiente hace unos meses. Hubo un par de reuniones para abordar el protocolo y cómo sería en este año académico, pero el borrador que se iba a mandar antes de finalizar el curso no llegó. El estallido de la sexta ola y una situación epidemiológica que no mejoró pudo estar detrás.

Vencer el miedo

«Nuestra preocupación está en que empiecen a tiempo, con cautela y con medidas, pero dentro de la normalidad. El año pasado se anunció que no se pensaba aplicar y luego sí se ofertó en algunos colegios. El miedo pudo en muchos centros, que finalmente no tuvieron este servicio», explicaba Burón. En cada espacio educativo, ya sea público o concertado, debe haber un plan de contingencia, pero se deduce que la DGA negocia también otro protocolo diferente para el tema del servicio de madrugadores. Educación no ha adelantado cómo serán las medidas, que apuntan a ser diferentes a las de las clases ordinarias.

La situación de oferta y demanda por parte de las familias de la actividad de madrugadores ya derivó el año pasado en que aquellos centros que la habilitaron (habitualmente se desarrolla en horario de 7.30 a 9.00 horas) triplicaron sus cuotas.

También habrá extraescolares La vuelta a la normalidad en las aulas supondrán también la recuperación de las extraescolares, muy mermadas el curso pasado. La DGA también insiste en que empezarán prácticamente al tiempo que lo hagan las clases, aunque tradicionalmente son actividades que empiezan alrededor del mes de octubre, tras el Pilar. Estas se realizan al aire libre y una parte importante de estas actividades son los Juegos Escolares, que organiza el Departamento de Educación y para los que ya salió la convocatoria. Queda esperar a saber cómo podrán organizarse. También se recuperan las bibliotecas de los centros y sus gimnasios, hasta ahora utilizados como espacios para poder desdoblar las aulas y acoger a los grupos burbuja. En todos ellos se han dado clases este tiempo, dada la necesidad de mantener ratios bajas y unidades de convivencia.

El motivo estuvo en la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad para evitar cualquier contagio, lo que exigió la contratación de más monitores o de más materiales. Eso aumento los costes. De momento, se desconocen los precios del presente curso y qué espacios educativas darán servicio. «Esperamos que las familias que tienen cierta reticencia al servicio la venzan. Las aulas se han mostrado como espacios seguros», dijo Burón.

Desde CSIF Aragón, Mónica de Cristóbal, portavoz de Educación en el sindicato, se mostró pesimista. «No van a llegar a tiempo de organizar todo. El curso ha sido agotador para todos», añadía, al tiempo que recalcaba la «falta de fondos» en los centros por parte de la DGA, tal y como hizo el sindicato hace poco más de una semana. «Llevamos meses reclamando las mismas cuestiones, algo especialmente necesario tras la sexta ola», indicó la portavoz.