El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha estimado que a finales de agosto y principios de septiembre podría producirse una ralentización del proceso de vacunación contra el covid-19 en la comunidad autónoma.

Aragón ya ha alcanzado al 73,4 por ciento de la población a partir de 12 años con la pauta completa y el 80,7 por ciento con, al menos, una dosis. Según ha explicado Falo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, las agendas de vacunación están "bastante cubiertas" en las dos próximas semanas, pero "tendremos más problemas para llenar los huecos a partir de la última semana de agosto y las primeras de septiembre".

El director general ha comentado que este es un fenómeno que se está produciendo en todas las comunidades autónomas y va a obligar a implementar "políticas de captación activa", a través de llamadas telefónicas, la creación de puntos de vacunación sin cita previa o llegar a los menores de 50 años a través del ámbito laboral.

Otras estrategias puede ser, a su juicio, ampliar la exigencia del certificado de vacunación o de otro tipo. Respecto a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, Falo ha enfatizado en que se han vacunado "mayoritariamente" y ha esgrimido que las personas negacionistas respecto a la vacuna en España son muchas menos "que en otros países de Europa".

El director general de Salud Pública de Aragón ha estimado que existe un debate "legal y ético" en relación con la vacunación de estos profesionales, a los que no cabe mover a otro puesto en función de si están inmunizados o no porque el sistema sanitario español no tiene esa capacidad por la falta de personal. "Hay que hacer un llamamiento a que se vacunen como mejor manera de protegerse y proteger a los demás", ha apostillado.

Tercera dosis

Falo se ha referido a la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna y ha apostado por una mayor evidencia científica ya que hasta el momento, las vacunas "están siendo efectivas y eficaces" y, "conforme pase el tiempo, veremos si esa inmunidad cae". "Hay que esperar a los resultados de los estudios que la están midiendo", a partir de lo cual "tendremos que ir adoptando decisiones", ha relatado.

También ha considerado que lograr una amplia cobertura de vacunación en los menores de 50 años es una forma de proteger a las personas mayores, como ha quedado patente en la última onda epidémica que ha sufrido España. "El coronavirus ha vuelto a entrar en las residencias con una onda pandémica que primero ha comprometido a los más jóvenes", ha señalado.