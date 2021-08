Sufrir un golpe de calor puede ocasionar graves problemas de salud e incluso la muerte. Ramón Torcal, extrabajador de Alumalsa, vivió sus efectos en primera persona hace ya varios años, pero todavía mantiene nítido el recuerdo y las sensaciones que tuvo aquel día, en plena ola de calor. «Me puse a 180 pulsaciones y comenzaron a dilatarse mis pupilas. Ese día caímos dos o tres compañeros, aunque el más grave fui yo que terminé en el hospital donde estuve ingresado durante casi dos días».

Ramón Torcal, que ahora tiene 52 años, no acostumbraba a sudar cuando trabajaba en la fundición, pero aquel día no paraba de hacerlo. Su sensación fue muy extraña, y cuando se quiso dar cuenta ya estaba de camino al centro hospitalario. «Cuando sufres un golpe de calor comienzas a sentir escalofríos, aunque puedes estar a más de 50 grados en la fábrica. Es una sensación extraña. De hecho, recuerdo cómo trataba de poner las piezas en el cajón correspondiente pero cada vez lo veía más lejano todo. Vas como en pausa», señala este zaragozano que también sufrió una importante fatiga y falta de respiración debido al golpe de calor. «Creo que hasta perdí el conocimiento después de que los compañeros me llevaran a una sala donde me trataron de refrescar e hidratarme», añade. Pero esto no evitó el ingreso.

Este trabajador permaneció cinco días de baja, pero transcurrido ese tiempo volvió al tajo. Eso sí, desde entonces se extremaron las medidas en la empresa, que fijó pausas cada hora u hora y media y puso a disposición de los trabajadores sobres de sales en unas cámaras. «Cuando te pasa algo así beber no sirve de nada porque lo sudas todo», señala Torcal, que aconseja tomar sales o bebidas azucaradas para realizar aportes al cuerpo en una situación así.

El trabajo en una fundición es uno de más duros cuando se da una ola de calor. Los trabajadores tienen que ir con guantes de seguridad y con un equipo especial de manga larga, pantalones largos y casos para evitar el fuerte ruido durante la jornada laboral. «Los hornos están las 24 horas en funcionamiento y cuando abres la puerta de uno de ellos es como si te asomaras al infierno», destaca Torcal.

El golpe de calor que sufrió es una muesca más en su trayectoria laboral, pero recalca que una ola de calor es algo que hay que tomarse «en serio» si trabajas con altas temperaturas. «Hay que parar, dejar lo que estás haciendo, refrescarte y beber agua con sales. Si eso no funciona , preocúpate», apunta.