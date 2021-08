Llega el puente de agosto, y con él, los desplazamientos a los pueblos, los viajes de fin de semana y, como cantaba Ixo Rai! hace ya unos años, las fiestas patronales y las verbenas en las plazas mayores. Ahora todo eso ha cambiado con la pandemia y, por segundo año consecutivo, ya no hay bailes ni chupinazos, por lo menos hasta el 30 de septiembre. Las denominadas no fiestas se han transformado en actividades culturales con asiento preasignado, mascarilla y gel hidroalcóholico.

Aún así los alcaldes de las localidades que ahora tendrían que estar inmersos en sus festejos patronales y ansiosos ante la llegada de turistas por el puente de agosto se muestran «preocupados», llaman a la «prudencia» y apelan a la «responsabilidad individual y colectiva» para evitar un repunte de casos y que las no fiestas pasen factura. Así lo asegura Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe, quien desde hace días en la localidad se ha reforzado la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que vigilen las calles y eviten aglomeraciones.

En un año normal este jueves se hubiera celebrado el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Caspe. Sin embargo, permaneció vacío. Desde el consistorio «no hemos organizado fiestas», solo alguna actividad cultural. El sábado Arbolé pondrá en escena su obra Un día en el teatro; y un día después Leocadia; el domingo habrá ajedrez; aunque el plato fuerte será el sábado, con el concierto de Dorian y León Benavente en el campo de fútbol, con «asientos preasignados» y control de aforo, explica Mustieles.

Para la alcaldesa, el aumento de casos –el miércoles hubo 13 en la zona básica de salud– se debe a la «relajación» por parte de la población, ya que «estamos vacunados y bajamos la guardia» pero no hay que olvidar que «cuando se tiene alto riesgo, uno se contagia y contagia», explica. Por eso, desde el consistorio emiten constantemente mensajes de «prudencia» y «seguridad, ya que es lo único que podemos hacer». Las no fiestas, asegura, «pasan factura», pero solo queda «apelar a la responsabilidad».

Esta idea es también la que da José Manuel Aranda, primer edil de Calatayud, cuyas fiestas patronales en honor a San Roque comenzarían este viernes. El dispositivo será «similar» a si hubiera fiestas aunque, «no las hay», remarca. «Actualmente hay otras prioridades, lo importante es la salud de las personas», dice, e insiste: «En estos momentos toca no hablar de fiestas y sí de respeto a los demás» por lo que apela a «la responsabilidad y a la solidaridad» de todos aquellos que se encuentran en la comarca para disfrutar del puente festivo.

También en Valderrobres se han suspendido los festejos que deberían tener lugar del 14 al 18 de agosto; pero habrá magia y con aforo limitado; títeres, música y un partido de fútbol al aire libre. Se cumplirán todas las normas de seguridad, con el público sentado, con mascarilla, pero «sin chupinazo ni actividades de agua para que nadie se mezcle sin control». Porque lo que tiene claro su alcalde, Carlos Luis Boné es que «no vamos a incitar a nadie», aunque sí reconoce que es importante que la población y los visitantes tengan «alguna distracción» porque ya son «dos años sin fiestas».

Incidencia acumulada: Caspe lidera la lista, con 468 casos Si hubiera que hacer un ránking negativo con las localidades con mayor incidencia acumulada a 7 días, esa lista, de los municipios con más de 10.000 habitantes, la encabezaría Caspe, con 468,8 casos por cada cien mil habitantes. De hecho, es la única localidad de todas las que está en esa zona roja que roza los 500 casos, cuyas cifras han subido de un día para otro (389 eran el miércoles). El miércoles, en la zona básica de salud de la localidad se sumaron 13 casos en un solo día, lo que supone casi el 10% de los notificados durante toda la pandemia, que ascienden a 1.220. De ahí la preocupación por las no fiestas, que ha manifestado su alcaldesa, Pilar Mustieles. En Calatayud, sin embargo, la incidencia bajó incluso de los 200 casos (fueron 199,1) por cada cien mil habitantes, 59 menos que un día antes; y solo se notificaron dos casos en la zona básica de salud de Calatayud Urbana. Otro de los municipios que estaría a punto de celebrar sus fiestas patronales sería Tarazona, que tienen lugar a finales de agosto. Su incidencia, según los datos definitivos del Portal de Transferencia del Gobierno de Aragón, era este miércoles (se hicieron públicos ayer) de 293,6 casos, frente a los 312 casos de un día antes. En cuanto a datos de positivos, se notificaron cinco nuevos contagiados. En el resto de localidades con fiestas o actividades culturales con motivo de los festejos patronales, en Valderrobres ha habido 9 nuevos casos positivos; en Calamocha, 5 y en Zuera, 4. La incidencia no consta al no llegar a los 10.000 habitantes. En cuanto a las localidades que tienen restringida la movilidad nocturna de 01.00 a 06.00 de la mañana por el toque de queda instaurado por el Gobierno de Aragón hasta pasado el puente de agosto, la incidencia sigue a la baja en todos. Jaca tuvo el miércoles 9 nuevos positivos, y la tasa media a siete días bajó 31 puntos hasta situarse en 320 casos por cada cien mil habitantes. En el caso de Huesca, se notificaron 15 casos y una incidencia de 269 (once puntos menos que un día antes); en Barbastro, también siete, con 210 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 285 del miércoles. Y en Monzón la caída fue de más de 50 puntos, hasta situarse en 292 casos frente a los 349 de un día antes. En cuanto a caso, hubo dos positivos nuevos en la localidad.

El Gobierno de Aragón no ha autorizado las peñas así que «ahí poco podemos hacer, instar e informar» y será la «Guardia Civil quien hará su trabajo» para evitar aglomeraciones. Boné asegura que actualmente «el pueblo está saturado», con muchos turistas por la calle, y, al no haber verbena, durante estos días «estarán los mismos que ahora», por lo que el alcalde espera «que se comporten y no se vaya la situación de las manos», porque hasta ahora ha habido «un buen comportamiento».

En Calamocha empezarían los actos el sábado y a cambio habrá propuestas para toda la familia con todas las limitaciones sanitarias. La seguridad también se ha reforzado, explica la teniente de alcalde, Sonia Palacios, quien afirma que se reforzará la presencia policial en este puente «porque hay mucha gente» y preocupan las peñas que, aunque están prohibidas, «los jóvenes se juntan».

También están inquietos en Zuera ante estas «fechas complicadas» (el 26 empezarían los festejos), dice su alcalde, Luis Zubieta, quién, como todos, llama a la prudencia y apela a la responsabilidad individual y colectiva. Y en Tarazona, con otro año sin Cipotegato (27 de agosto), y, «aunque el año pasado la gente se comportó», muchos vecinos aprovechan para «irse de vacaciones» porque es mejor «no estar en el sitio».

Huesca, por su parte, encara la recta final con un balance muy positivo ya que apenas ha habido incidentes, pese al aumento de población. Del 9 al 11 de agosto, pasaron por las Oficinas de Turismo 1.097 personas, lejos de las 210 de 2020 y no tan distante de las 1.614 de 2019. La concejala de Turismo cree que pese a la falta de actos festivos, «los visitantes han animado la ciudad, de una manera muy respetuosa con las circunstancias».