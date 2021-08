El aeropuerto de Zaragoza presenta una cara muy distinta a la del año pasado, cuando pocos vuelos eran los que partían y llegaban a la base aragonesa. El ritmo en la campaña de vacunación y la mejora de la situación epidemiológica a nivel nacional ha lanzado a muchos aragoneses a programar sus vuelos durante estos meses de verano. Eso sí, la gran mayoría prefiere volar a destinos nacionales para ahorrarse el papeleo por el tema covid.

Tenerife, Lanzarote, Palma de Mallorca, Ibiza y Bucarest fueron cinco de los destinos turísticos programados para ayer a partir de las 13.00 horas. Con destino Lanzarote partía ayer a las 13.30 horas un buen puñado de viajeros a los que se demandaba como requisito obligatorio la presentación del certificado covid.

Jesús Marín, acompañado de su mujer, aguarda la fila para facturar el equipaje. El año pasado, cuando viajaron a Mallorca, no tuvieron que presentar "ningún resultado negativo de una prueba PCR". A diferencia de aquel viaje, destaca que este año "había muchos más turistas extranjeros, especialmente alemanes" y, precisamente, eran los turistas venidos de otros países quienes menos cumplían las medidas: "Pasan de la mascarilla. El personal de seguridad de los hoteles se cansa de decirles que se tienen que poner la mascarilla en el interior". El covid no les ha echado para atrás en ningún momento a la hora de viajar y solo se han perdido la salida de Semana Santa. Eso sí, el extranjero queda "descartado" para esta pareja por la incertidumbre de tener que recurrir a la sanidad en otros países. Ambos coinciden en que "viajar es seguro" y no entienden la incoherencia de ciertas medidas que se toman allí, en el aeropuerto: "No es lógico guardar la distancia de seguridad en la fila y luego en el avión no sentarnos juntos, sino que vamos sin saber quién está a nuestro lado".

Daniel Fau y Sandra Silva han sido previsores y, por si acaso, han contratado "un seguro covid" que no les ha costado más de 25 euros por persona, y que les cubre hasta un total de 2.000 euros a cada uno. En 2020 se vieron obligados a cancelar un viaje a Londres. Durante este verano, han visitado el País Vasco, donde "no había mucha gente" y, de momento, salir de España queda pendiente para otro año porque es "muy complicado".

Unai Vallejo y Alba Vergara también se han hecho con el seguro covid. Recientemente, han pasado unos días por la costa Brava, donde aseguran que estaba "todo llenísimo y masificado". Marchar al extranjero se encuentra entre sus planes, pero siempre y cuando sea en coche o en tren, evitando el avión. Esta pareja tenía "muchas ganas" por volver a viajar: "Siempre tienes respeto, pero hay que aprender a convivir con el virus. Tenemos ganas de vivir".

Unos se van con la maleta cargada y llena de ilusión y otros vuelven sin querer pensar en lo que les espera a partir de la próxima semana con la vuelta al trabajo. A Rubén Longares y su acompañante ya se le han acabado los días de vacaciones. "Súper bien", comenta Rubén, todavía "algo dormido" después de la cabezada que se ha echado durante el vuelo. "Viajar es seguro. Se puede seguir viajando porque la gente es consciente de la situación. Sobre todo, hay que actuar con responsabilidad".