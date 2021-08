Rabia, impotencia y «un gran sentimiento de culpa» por el estado en el que se ha encontrado a su madre. Así se siente la hija de una residente de las viviendas privadas compartidas Hábitat Harmonía, que gestiona la fundación Summun Factor en el Camino de Bárboles, 293, y que esta semana cerró después de un procedimiento iniciado por el departamento de Ciudadanía del Gobierno de Aragón porque carecía de autorización administrativa.

Esta mujer cuenta que su madre está ingresada por úlceras y necrosis. Y de todo se dieron cuenta cuando la sacaron de Hábitat Harmonía y la llevaron a otra residencia. Allí, cuando la evaluaron y vieron cómo estaba «llamaron a mi hermano» para decirle que «sus condiciones no eran las más adecuadas», así que la llevaron al hospital e incluso allí «se llevaron las manos a la cabeza» porque «no se las han curado». Asegura que su madre estuvo ingresada en junio por una neumonía y ya en el informe se decía que «cuidaran una ulcerilla que tenía en el talón» y ahora en agosto... «en solo dos meses se ha puesto así, eso es porque no se la han curado». Y tiene otra en el coxis «terrible», asegura, «porque no se mueve»

«La estaban dejando morir», dice con mucha tristeza pero sobre todo enfado. Su madre tiene alzhéimer y no habla, «así que no se podía quejar» y se lamenta pensando «en todo lo que ha tenido que sufrir con ese trato inhumano», sabiendo que «no le queda mucho de vida» pero que «no sufra».

Su progenitora lleva 15 años en el mismo lugar, primero como la residencia Las Azaleas y ya en los últimos con esta nueva gerencia de la Fundación Summun Factor. Hace unos meses el Gobierno de Aragón les llamó para avisar del cierre pero «nosotros la veíamos bien». Por eso se sienten engañados, porque desde Hábitat Harmonía «nos vendían que la DGA iba en contra de ellos y nosotros les dimos nuestra confianza», señala apenada.

Cuenta que durante la pandemia no podían acceder a las viviendas y después las úlceras estaban vendadas, así que «no teníamos ni idea de que no le estaban haciendo las curas». Y añade que tampoco les habían llamado para contarles la situación, «ni ellos ni cuando la han tratado en el centro de salud». «El dolor que ha pasado esta mujer no tiene precio».

Asegura que «alguien ha hecho las cosas mal» pero está dispuesta llegar hasta el final y «pedir responsabilidades» una vez tenga el informe médico sobre la situación actual de su madre.

Postura oficial

Desde el Gobierno de Aragón insisten en que hay pronunciamientos judiciales que autorizaban la entrada y el cierre forzoso del centro de mayores y que el desalojo se produjo para garantizar y proteger el bienestar de los residentes.

El responsable de Hábitat Harmonía, José Miguel López, insiste en que no funcionaba como residencia desde el año pasado. También cuenta con apoyos y algunos, según cuenta, van a ir al Justicia de Aragón porque en sus nuevos lugares de residencia les cobran «más de 1.000 euros y nosotros, el 80% de la pensión». Niega que los ancianos estuvieran sucios cuando les desalojaron. «Eran las 8 de la mañana, así que claro que estaban sin desayunar», señala y afirma que el Gobierno de Aragón está «comiendo el tarro» a los familiares de los residentes.

Algo similar opina Joaquín Soguero, cuyo hermano estaba en el centro de Summun Factor. Asistió a la reunión con la DGA para informarse porque «hay que escuchar a las dos partes» pero «fui el único que planté cara», dice. Considera que el cierre es «algo personal contra la fundación». Asegura que a su hermano lo han llevado a Ejea y «allí no puedo ir a verlo», y además, «no voy a pagar y no le pueden tocar nada de la pensión». En este sentido, afirma, que si tenían previsto el desalojo lo «tenían que tener preparado» y la reunión «tenerla antes, porque mi hermano también tiene derechos». Soguero propuso realizar una reclamación conjunta, pero no tuvo mucho éxito.