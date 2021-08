La localidad turolense de Ráfales ha recuperado la normalidad, después de que hayan dado negativo en las pruebas PCR 104 personas que se encontraban confinadas a causa de un brote de coronavirus, del que se tuvo conocimiento este martes, 10 de agosto. No obstante, una mujer mayor ha tenido que ser ingresada este sábado en el Hospital de Alcañiz.

Las alarmas saltaron cuando una persona acudió el martes al centro de salud de Ráfales con síntomas de la COVID-19. Tras dar positivo, elaboró una lista de 30 contactos estrechos, a partir de los cuales la lista fue ampliándose hasta más de un centenar de individuos.

El miércoles, 11 de agosto, se practicaron las pruebas pertinentes en el pabellón municipal, con un equipo médico desplazado a Ráfales, quedando todos ellos confinados. En un primer momento, se confirmaron 17 positivos, a los que este viernes por la noche se han sumado otros cuatro, alcanzado un total de 21 contagiados.

Además, hay otros tres resultados que no han sido concluyentes y otro pendiente de resultado, según la información facilitada por el centro de salud el alcalde de la localidad, José Ramón Arrufat, a última hora de este viernes.

"Estamos más aliviados y el pueblo ha recuperado la tranquilidad y normalidad, la gente ha salido a la calle de nuevo, así como a las plazas y a los parques", ha explicado a Europa Press Arrufat. Asimismo, se han vuelto a abrir las piscinas, que fueron cerradas por indicación de Salud Pública, y también da servicio el bar, después de que su dueño decidiera cerrarlo de forma preventiva.

No obstante, el alcalde ha advertido de que todos los casos que han dado positivo han de guardar la cuarentena, igual que algunos de sus contactos más estrechos.

Jóvenes y no vacunados

Arrufat ha comentado que la mayoría de quienes han dado positivo son jóvenes, personas no vacunadas contra el covid-19 o que solo habían recibido una dosis. También ha apuntado que los médicos están investigando el origen del brote, que podría ser un botellón en una zona ajardinada, aunque "no está claro".

Ráfales no celebra este año sus fiestas patronales, como ya sucedió el año pasado, pero se han hecho algunos actos culturales, y en todos ellos se ha sido "estricto" con las medidas para evitar la propagación del coronavirus ya que había termómetros, gel hidroalcohólico, aforos reducidos y las personas estaban sentadas, guardando las distancias, ha contado el alcalde.

El municipio, cuyo censo habitual es de unos 150 habitantes, multiplica su población en verano, que puede rondar estos días las 600 o 700 personas, por la llegada de familias oriundas que pasan allí sus vacaciones.

José Ramón Arrufat ha pedido "mantener la calma", cumplir el aislamiento domiciliario aquellos que deban seguirlo y "ser rigurosos con las medidas de seguridad" porque "cuando no se cumplen, pasan estas cosas". Antes de este brote, Ráfales solo había registrado 23 casos de coronavirus en toda la pandemia.