Hay cerca de 70 pueblos en Aragón que no saben lo que es el coronavirus. Informativamente sí lo conocen porque, obviamente, nadie escapa de esta crisis sanitaria, pero epidemiológicamente no tienen constancia de la enfermedad. Tras un año y medio de pandemia y seis olas después en la comunidad, estas localidades, en su mayoría muy pequeñas y con pocos habitantes, no registran ni un solo caso de covid. Puede parecer sorprendente, pero el virus no lo ha copado todo. No al menos las calles de estos núcleos rurales que sobreviven y forman parte de ese grupo de municipios privilegiados donde sus habitantes, en pleno puente de agosto y con las calles a rebosar, siguen cruzando los dedos para que el coronavirus siga pasando de largo.

Distribuidos por toda la geografía aragonesa, en la provincia de Teruel hay al menos 31 pueblos free covid. Bádenas, Nogueras, Allueva, Fonfría, Plou, Cortes de Aragón, Josa, Maicas, Vivel del Río, Fuenferrada, Anadón, Alcaine, Las Parras de Castellote, Villarluengo, Tronchón, Cabra de Mora, Miravete de la Sierra, La Cuba, Barrachina, El Castellar, Jorcas, Camarena de la Sierra, Cañada Vellida, Aguatón o Moscardón son algunos de los municipios que, por ahora, no registran casos. La información del datacovid del Gobierno de Aragón también señala que otras localidades turolense como Rubielos de la Cérida, Toril y Masegoso, Almohaja, Rubiales, Abejuela o Veguilla de la Sierra están libres del virus.

En alerta por las ‘no fiestas’

El temor a romper ese récord se hace más latente estos días porque muchos están inmersos en sus no fiestas y el riesgo, con muchas reuniones sociales, está ahí. También muchos jóvenes, que son el grupo que ha focalizado los contagios en esta sexta ola, pasan parte del verano en el medio rural. En cualquier caso, es un riesgo «que hay que correr», como señalaba a este diario algún alcalde, porque la presencia de más gente en los pueblos «es vida y actividad» para un Aragón que si por algo se caracteriza es por su despoblación, especialmente en invierno.

En la provincia de Huesca, por su parte, los pueblos sin contagios se reparten más entre el oeste y el este del territorio. Los Pintanos, Sigüés, Lobera de Onsella o Fago son algunos ejemplos del primer caso, mientras que Beranuy, Camporrels o Viacamp y Litera se sitúan más en la zona oriental. Tampoco se han registrado contagios de covid en localidades como Hoz de Jaca y Borau.

Para lograr ser uno de estos pequeños oasis en medio de un desierto repleto de miles de casos de covid no hay ninguna fórmula. Los alcaldes y vecinos afortunados cuentan que la despoblación, en esta crisis sanitaria, les ha ayudado de alguna manera. A menos gente, menos riesgo. También los cierres perimetrales, la ausencia del turismo y las toma de las precauciones más básicas hacen incrementar cualquier estadística. «Es curioso. Nos quejamos mucho de que nos estamos quedando solos, con falta de recursos y de que nos tienen olvidados, pero con el covid hemos agradecido, de algún modo, que por aquí no viniera nadie», explica un edil entre risas a este diario.

En la provincia de Zaragoza, entre los pueblos que a estas alturas no tienen casos confirmados están Almochuel, Ardisa, Piedratajada, Puendeluna, Bagüés, Trasmoz, Purujosa, Pomer, Berdejo, Bijuesca, Clarés de Ribota, Calcena, Trasobares, Oseja, Cabolafuente, Castejón de las Armas, Torrelbilla, Aldehuela de Liestos, Torralba de los Frailes, Berrueco, Lechón, Valdehorna, Nombrevilla, Alconchel de Ariza, Fombuena y Ferreruela de Huerva figuran en el listado de los núcleos free covid en Aragón.

La suerte, en muchos casos, también ha jugado un gran papel, casi más importante que el de la dispersión geográfica. De hecho, ha habido muchos sustos en numerosas localidades con pruebas que finalmente han sido negativas y aislamientos voluntarios para evitar cualquier exposición.