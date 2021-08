EL PERIÓDICO DE ARAGÓN charla con alcaldes de seis pueblos de la comunidad que, tras un año y medio de pandemia, no registran casos de covid. Todos coinciden en el "temor" al verano y a este puente, pero confían en la vacunación y en las medidas de prevención. Esta son sus historias.

Tronchón (Teruel) / «El cierre autonómico nos benefició mucho»

Roberto Rabaza, alcalde de Tronchón (Teruel), reconoce que siente «mucha satisfacción» porque, un año y medio después, este municipio del Maestrazgo se libra del virus. «Hemos tenido mucha suerte. Castellón está al lado y allí ha habido tres focos importantes, pero el cierre autonómico, en este sentido, nos ha beneficiado porque nos ha dado menos papeletas», reconoce.

Con algo más de 60 personas viviendo en invierno, ahora llegan casi a las 300. «Somos una zona turística, pero sin gente de visita o de paso los que vivimos no nos hemos movido. Todos trabajamos y vivimos de mismo sector, que es el campo. Hemos tenido mucho cuidado y con una población tan envejecida, hemos limitado cualquier riesgo», explica Rabaza, quien recalca que «hace meses» que consiguieron la inmunidad de rebaño con la vacunación.

En estos momentos, en pleno mes de agosto, las casas rurales del entorno «están a tope». También el restaurante del pueblo tiene «lleno absoluto» todos los días. «El turismo va resurgiendo poco a poco, pero lo que echamos de menos son las fiestas patronales. Aún así, nos parece bien la decisión de la DGA. Siempre hay algo de miedo», dice.

Bagüés (Zaragoza) / «No hemos tenido ni un susto por el covid»

En Bagüés, justo en el límite provincial de Huesca pero enmarcado en la comarca de las Cinco Villas, no han tenido «ni un susto» por culpa del covid. Son «muy poca gente, apenas hay cuatro casas», dice su alcalde, José Alberto Pérez.

«Estamos muy apartados. Cuando estuvimos confinados, una persona se hizo un documento para subir a Jaca a comprar. Somos de la provincia de Zaragoza, pero estamos más cerca de Jaca que de otra cosa y Puente La Reina lo tenemos también a 20 kilómetros. No tenía sentido ir a la capital», dice Pérez. Ahora tienen en torno a 50 o 60 vecinos, que al aire libre han disfrutado este verano de alguna actuación a la fresca. «Pero muy poco», asegura.

Tampoco tienen servicios, no hay negocios ni tiendas. «Había una casa rural, pero con la pandemia la han dado de baja. El pan viene cada día, pero para todo lo demás se necesita el coche», cuenta La población es de edad mediana y la madre de José Alberto, con 90 años, es la mayor del pueblo. «Aquí se vive tranquilo, pero claro los servicios son los que son. Eso sí, estamos contentos de tener alejado al covid», indica.

Villarluengo (Teruel) / «El factor suerte seguro que ha tenido que ver»

«Siempre estábamos los mismos. Ahí no había riesgo porque no venía nadie de fuera. El problema ya fue cuando empezó el movimiento», explica Juan Ramón Tena, alcalde de Villarluengo (Teruel). De hecho, asegura que «la suerte seguro que ha tenido algo que ver» para que no registren, a día de hoy, casos de covid. «Hubo algún momento donde hay quien se junto con gente de otros pueblos y se tuvieron que hacer pruebas. Afortunadamente dieron negativo, pero también podría haber sido al revés», dice.

Este municipio del Maestrazgo, donde viven poco más de 100 personas en invierno, cuadriplica ahora su población. «Hay mucho movimiento, estamos en plena semana de más gente», explica Tena. «Ojalá sigamos sin casos. Se están guardando mucho las medidas, pero también se recupera algo la vida social. Eso siempre es un riesgo», dice. El turismo parece resurgir. Villarluengo tiene dos fondas, aunque la casa rural está cerrada desde que empezó la pandemia. «El hostal de Las Truchas está pendiente de reabrir, porque estaba de obras cuando empezó el covid. Cerca, en Montoro de Mezquita, hay tres casas rurales», explica.

Trasmoz (Zaragoza) / «El miedo siempre está ahí pese a la vacuna»

La comarca de Tarazona y el Moncayo, donde se ubica la localidad de Trasmoz, ha vivido diferentes picos elevados de casos de covid y cierres perimetrales. Este pueblo se ha librado, pero «ha sido duro», según reconoce Jesús Andía , su alcalde. «No veías a nadie por la calle, si de por sí ya somos unos 50 o 70 vecinos. La sensación de soledad, de aislamiento, ha sido fuerte. Aunque, por otro lado, seguimos sin casos y esperamos cerrar el verano igual», explica.

Han realizado alguna actividad cultural y estas semanas se ve más ambiente por las calles de Trasmoz, pero los pequeños negocios no atraviesan su mejor momento y el castillo, un gran reclamo turístico, sigue cerrado. «No nos podemos permitir el lujo de contratar gente para aforos tan limitados. Es una pena», señala Andía. La quesería o la pequeña tienda con los alimentos más básicos sí están abiertas, haciendo un gran papel para los visitantes de fin de semana. «Han ido resurgiendo, pero en general todo ha sido un desastre», añade. Con una población ahora que roza los 500 vecinos, Andía pide «no bajar la guardia» para seguir sin casos. «A pesar de la vacuna, el miedo siempre está ahí», apunta.

Sigüés (Zaragoza) / «Aquí ya es difícil verse incluso sin pandemia»

Con 60 vecinos en invierno, la vida transcurre muy tranquila en Sigüés. «Aquí ya es difícil verse incluso sin pandemia», confiesa Eduardo Abadía, alcalde de esta localidad que está dentro de la provincia de Zaragoza, pero que pertenece a la comarca de La Jacetania. «Durante el confinamiento hubo jubilados que optaron por venir aquí a pasar el encierro. Aun así, no nos veíamos apenas las caras», cuenta. Su localización geográfica, prácticamente en el límite con la frontera de Navarra, y dada la ausencia de comercios ha obligado a sus vecinos a viajar. Eso no siempre ha sido fácil. «Había muchos controles, sobre todo en Navarra. Nos cae más cerca un hospital de allí que de Zaragoza, por ejemplo. Tuvimos más problemas con la movilidad entre provincias que otra cosa, porque tenemos que desplazarnos fuera a comprar», explica. De hecho, están a 5 kilómetros de Salvatierra de Escá, provincia de Huesca. «Mucha gente encargaba compra y cuando un vecino se desplazaba a algún pueblo, la traía», recuerda Abadía. Para el puente del Pilar temieron algún positivo, pero al final no hubo contagios. «Esperamos seguir así», confía el alcalde.

Calcena (Zaragoza) / «La gente ahora está más unida que nunca»

De unas semanas a esta parte Calcena se ha llenado de críos que han ido al pueblo a estar con los abuelos. El avance de la vacunación ayuda a esta situación. El verano pasado fue totalmente diferente en esta localidad de la Comarca del Aranda. «Ha vuelto la vida y, a excepción de algunos, la gente tiene precaución», asegura Miguel Ángel Monge, teniente alcalde del municipio. «El pueblo es amplio y la gente, en los peores meses, salía a pasear por caminos diferentes sin juntarse», dice. «Desde el ayuntamiento también se dio de comer en el bar a los vecinos que residen aquí, que son unos 14. Se buscó que no estuvieran separados, que se vieran las caras y ahora la gente está más unida que nunca. El sentimiento es de más cercanía», apunta Monge.

Tienen bar y albergue, donde no ha habido casos. También la piscina está abierta, guardando todas las distancias. Y han realizado alguna actividad cultural estival con la que «parece que todo vuelve a ser más como antes», dice Monge. «Pese a todo no se pueden correr riesgos, hay mucha gente mayor de más de 80 años», añade.