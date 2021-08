Tenía tan claro que quería volver a España para aplicar todo lo que había aprendido en EEUU que el médico aragonés Fernando Alonso-Lej de las Casas rechazó hasta la nacionalidad americana. «Me querían dar la ciudadanía, pero dije que no», recuerda entre risas. Eran los años 60 y su propósito era claro: poner en marcha en España el sistema MIR, que ya funcionaba en América bajo el nombre de Formación de Médicos Graduados.

Quizás le ayudó la tozudez aragonesa, que corría con fuerza por sus venas, porque el caso es que Alonso-Lej consiguió ser el padre del MIR en España, un proceso entre los recién graduados en Medicina que sigue vigente en el país. Con otras características a cómo fue concebido, pero en el fondo con la misma finalidad de formación.

A sus 94 años no quiere entrar en detalles acerca del actual y controvertido debate que ha surgido en las últimas semanas: la posibilidad de transferir la gestión del MIR a Cataluña. Sin embargo, de algún modo la idea no le parece bien porque cuenta que, en todo caso, él implantó el MIR en el hospital de Oviedo y si ha de moverse a algún lugar «el ideal sería Asturias», dice durante una charla telefónica con este periódico.

Más allá de cualquier polémica, el médico pronto deriva la conversación hacia EEUU, donde se fraguó el germen del MIR. «El nombre de Formación de Médicos Posgraduados era muy largo. Había que poner una palabra más pequeña, que fuera constante y no cambiara. Un día en el despacho pensé en Médicos Internos y Residentes, porque era gente que vivía en el hospital, y entonces ahí surgió la palabra MIR», recuerda.

Una llamada desde Oviedo que lo cambió todo

Tras un año en Carolina del Norte y nueve en Baltimore, fue en la ciudad del estado de Maryland donde él hizo Cirugía General y luego la especialidad de Cirugía Cardiotorácica. Ese era su sueño desde pequeño. Su padre había sido médico y quería seguir sus pasos. En Baltimore acabó siendo jefe de los médicos residentes y el instructor de futuros sanitarios, periodo en el que maduró seriamente la idea del MIR.

El aragonés, que reside actualmente en Zaragoza, enseñó y ayudó en su formación a muchos médicos. «Les hacíamos una especie de examen. En la comisión de residentes estaba yo y cuatro más. Esa comisión funcionó hasta que yo me fui», matiza. «Vine a Zaragoza de vacaciones, estuve un año así porque no tenía plaza. Un día me llamaron dos cirujanos de un hospital de aquí para hacer una intervención y colaboré, pero todo cambió cuando me llamó el gerente del Hospital General de Asturias. Él había hecho el entrenamiento en EEUU y se puso en contacto conmigo. Así que cogí el coche y me fui para Oviedo», rememora.

Allí empezaron los primeros pasos del MIR de la mano de este médico aragonés, que implantó el proceso en colaboración con otros colegas sanitarios (algunos de EEUU). Al mismo tiempo, Fernando Alonso trabajó durante 12 años como jefe de servicio de Cirugía Cardiotorácica de dicho hospital, una plaza que sacó por oposición. Al tiempo («tardaron un poco», dice), el sistema se implantó en la red de la Seguridad Social del país. «El MIR lo valoro muy bien. Es un entrenamiento que cuando se termina siempre se ficha a ese médico en algún sitio», expone.

Varios reconocimientos

En su regreso a su Zaragoza natal, en 1975, conoció a Mercedes Pascual, su mujer y su «apuntadora», cómo él la define porque maneja las fechas y los tiempos al dedillo. Ella asegura que se siente un aragonés «muy orgulloso» y recuerda que en 2019 se le reconoció desde el Ayuntamiento de Zaragoza como Zaragozano Ejemplar.

En la sanidad pública aragonesa también dejó su impronta, ya que fue jefe de Cirugía Torácica y Cardiovascular del hospital Miguel Servet de Zaragoza desde 1975 a 1998. Eso le llevó a que, en 2010, el Colegio de Médicos de Zaragoza le entregara la plata de Colegiado de Honor. En noviembre de 2012, por otro lado, la organización médica colegial de España le otorgó también el primer premio de Docencia e Investigación por la formación de los MIR. «Algunas fechas le fallan, pero lo que más recuerda es su época en EEUU. Disfrutó mucho y se siente muy feliz de haber implantado en España su idea. La medicina era su vocación y ha sido toda su vida», apunta con cariño su mujer.