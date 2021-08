Un pueblo pequeño que pierde sus servicios, pierde buena parte de su vida. Y más aún cuando una tienda multiservicios, con acceso a alimentos básicos como la sal, el aceite o la leche, baja su persiana, aunque sea temporalmente y no de forma definitiva. En Samper del Salz, municipio zaragozano del Campo de Belchite, este establecimiento lleva cerrado desde el mes de mayo. Y es que Galina Babutkaia, la encargada del Ayuntamiento durante los últimos cinco años y medio, critica que no se le notificó, como se le confirmó según ella, «la convocatoria» de dicho concurso para que pudiera presentarse. El día 4 de mayo se publicó en el BOPZ dicho puesto. Sin embargo, el ayuntamiento «no lo hizo público de ninguna otra manera» (ni en el tablón de anuncios del consistorio ni en el tablón de anuncios del bar), «tan solo fue publicado en algún medio digital pequeño». Las fechas para la presentación de candidaturas a dicho concurso fueron «tan solo» del 10 al 14 de mayo. Dicho pliego presentaba unas condiciones «muy difíciles de cumplir», de forma que nadie se presentó, incluida ella misma, quedando este desierto. Desde mediados de junio, un matrimonio se ocupa de la piscina y del bar de estas instalaciones. A Galina no se le renovó el contrato a finales de febrero y, en aquel momento, recibió «una carta» donde se le notificaba la no renovación del mismo y «la salida a concurso» de su puesto.

Galina, la afectada

Varios meses después, Galina no entiende por qué el consistorio decidió prescindir de sus servicios: «No sé cuáles son los motivos para no renovarme el contrato. Me duele porque quiero mucho al pueblo y hemos trabajado muy fuerte para levantar el bar». Galina califica como «una lástima» la situación que le está tocando vivir y, para ella, es complicado hablar de la situación: «Me pongo muy nerviosa cuando me toca hablar de este tema». Además, señala «problemas de comunicación para contactar con el alcalde».

Durante este lustro, ha sido la responsable de los servicios del pueblo, como las piscinas municipales con el bar, la tienda multiservicios, el centro social, la limpieza vial, la limpieza de parques y la limpieza de otros edificios dependientes del ayuntamiento (consultorio médico, oficinas o cementerio, entre otros).

Respecto a la tienda multiservicios, ha sido desalojada y cerrada. «Todo el stock de productos que yo había comprado no pudo ser vendido, y he tenido una pérdida cuantiosa de dinero. El Ayuntamiento en ningún momento negoció conmigo la compra de dicho stock, ni a valor del coste», señala Galina que, además, tiene todo este estoc «atascado en casa». Durante el confinamiento, cobtribuyó al bienestar y la seguridad sanitarias de los vecinos llevando «la comida por encargo» hasta la puerta de sus casas.

Y es que los vecinos de Samper del Salz y pueblos de alrededor valoran su dedicación hacia la localidad. En poco tiempo, se lograron recoger 182 firmas para que continuase en su puesto, y se presentaron en el ayuntamiento. Galina agradece enormemente este apoyo: «Me han ayudado mucho. Cuando me ven, me dicen. ¿Qué podemos hacer por ti?»

Una vecina de la localidad, que prefiere salvaguardar su nombre, define como «caciquil» el trato del ayuntamiento: «Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XVIII». Para una sola persona, «es imposible cumplir con los requisitos, es un maremágnum» y define como «vital» este servicio: «Hay que tener en cuenta que vivimos de manera fija en torno a 20 personas. La gente es muy mayor, de hasta 102 años y, por ejemplo, una chica no tiene coche para acercarse a otros pueblos a comprar».