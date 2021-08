Medio centenar de jóvenes investigadores predoctorales de Aragón no sabe si podrá continuar con sus trabajos a partir de octubre. La pandemia también ha dejado atrás al sector de la investigación con un impacto "muy negativo" y "especialmente grave" en el caso de estos investigadores, "que tienen unos plazos muy estrictos para realizar sus investigaciones". Así lo comunicó el colectivo Personal Investigador en Formación de la Universidad de Zaragoza, viéndose perjudicados todos los campos de investigación, desde las ciencias de la salud hasta la arquitectura.

Para compensar los retrasos sufridos, el Gobierno de España aprobó en marzo la posibilidad de que las distintas instituciones que convocan ayudas para este tipo de contratos permitieran prórrogas de hasta cinco meses. Los contratos de estos investigadores predoctorales se clasifican en función de dónde llega la financiación. Así, unos están financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, de modo que los investigadores con estos contratos ya solicitaron y se les aprobó las prórroga hace meses. Mientras que los financiados por el Departamento de Ciencia, Universidad y Conocimiento del Gobierno de Aragón todavía no saben si podrán contar con esos meses extra para sacar adelante sus trabajos.

Dentro de este último grupo se encuentra David Navarrete, enfermero de profesión y actualmente inmerso en su investigación sobre la actividad física y la salud de los mayores. Navarrete es uno de los 50 afectados por esta situación de incertidumbre y, escribiendo su tesis a todo tren, responde la llamada de este periódico.

Una situación crítica

Tras no recibir respuesta del departamento encabezado por Maru Díaz, han sacado un comunicado para "hacerse escuchar". Su contrato y el de sus compañeros expira entre este mes de agosto y el próximo mes de septiembre. A 15 días para que alguno de estos contratos ya venzan, "la situación es insostenible" y algunos de ellos «no podrán defender sus tesis si se les acaba el tiempo». En su caso, necesitaría tres meses más para poder completar el trabajo. Una vez finalice su contrato, optará por continuar como estudiante, "sin contrato remunerado", hasta el mes de diciembre. Estos investigadores van "tan pillados de tiempo" que apenas tienen unos minutos para explicar su situación: "Ahora, más que nunca, el tiempo es oro", comentó David.

Tras la habilitación legal estatal, los ministerios de Ciencia y Universidad publicaron, "prontamente", sus normas de tramitación y las prórrogas de los contratos de formación de profesorado universitario (FPI) y Formación de Personal Investigado (FPI) llevan meses concediéndose. Sin embargo, los contratos financiados por las comunidades autónomas requerían de la habilitación legal autonómica y del desarrollo normativo de los correspondientes procedimientos administrativos para su solicitud y concesión. En Aragón, la Ley 5/2021, de 29 de junio, ha sido la que ha proporcionado esa base jurídica para la prórroga de los contratos predoctorales financiados por la comunidad autónoma, si bien "aún no hay desarrollo administrativo, de modo que todavía no se están tramitando". A pesar de que en junio los distintos centros de investigación, como la Universidad de Zaragoza o el CSIC, contactaron con estos investigadores, a instancias del Gobierno de Aragón, para estimar cuántas personas estarían interesadas en solicitar estas prórrogas, "desde entonces no ha habido ninguna novedad al respecto".

Respuesta de la oposición

La portavoz parlamentaria de Ciencia y Universidad del PP en las Cortes de Aragón, Pilar Gayán, urgió ayer al ejecutivo autonómico a facilitar "una solución inmediata" y rechazó el "retraso inexplicable" del Gobierno de Aragón "sobre todo cuando hace más de mes y medio que aprobó la herramienta legal que permite la prórroga de los contratos". La diputada del PP realzó este tipo de contratos por ser "la cantera de los futuros doctores investigadores de Aragón" y por eso consideró "muy negativas" las dudas generadas por el Ejecutivo "ya que perjudica la capacidad de captación de talento en las universidad".