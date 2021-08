Más de 50.000 personas se han unido a los dos vecinos de María de Huerva (Zaragoza), José Manuel y Maribel, en la campaña en el portal de firmas Change.org, en la que piden que la casa de su vida les sea devuelta por el Banco Santander, entidad con la que no habían contraído deudas.

"Por un trámite que no hicimos y del que nadie nos advirtió cuando firmamos la escritura de la vivienda, que es el Registro de la Propiedad, el Banco Santander ha conseguido apropiarse de nuestra casa”, explica el matrimonio en su campaña.

"La pesadilla para nosotros comenzó cuando el Catastro de Zaragoza nos comunicó que había habido un cambio de titularidad de la vivienda. Hicimos un recurso de tercería con un abogado. Nos enteramos de que el Banco Santander había embargado a la persona que le debía el dinero, que era el constructor de la vivienda, quedándose la casa a cambio, al estar todavía inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad", explican. Además, afirman que la situación se ha complicado porque el banco subastó la vivienda y fue adquirida por la filial inmobiliaria del Banco Santander, Altamira.

"A pesar de presentar en el juzgado la escritura de la casa y todos los pagos y recibos durante años, la sentencia fue a favor de la entidad puesto que, si la casa es adquirida por un tercero y no ha existido mala fe, pasa a ser de su propiedad", apuntan.

"Pensamos que es totalmente injusto que nos quedemos sin nuestra casa, por no haber hecho un trámite administrativo que desconocíamos. Queremos luchar por ello y estamos pidiendo firmas para conseguir que se haga justicia", dicen.

José Manuel y Maribel no tienen esperanza en que la vía judicial les dé la razón y de hecho no recurrieron la sentencia porque "según nos aseguraron por lo menos cuatro abogados, el recurso no prosperaría. Aunque todos ellos coinciden en que lo ocurrido había sido manifiestamente injusto".