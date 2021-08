-¿Qué análisis hace de la situación del covid a día de hoy?

-A lo largo de la pandemia vamos cruzando de lados sombríos a luminosos. Ahora estamos en una situación más favorable. Tenemos incidencias muy altas y, aunque estamos en una situación descendente, es muy inestable todavía. Pero seguimos vacunando, lo que es buena noticia aunque no lo hagamos con la misma intensidad que lo hicimos a principios de verano. Es una situación que nos hace pensar que las próximas semanas serán mejores que las últimas que hemos vivido.

-¿Alguna localidad que le preocupe especialmente?

-Siempre hay localidades que nos preocupan un poquito más, que están inestables como Caspe o Huesca. Hay determinados territorios que en un momento determinado suben y bajan, a veces porque tienen poca población o están más expuestos a fenómenos externos (movilidad). Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días y también tendremos que ver hasta qué punto nos impacta el efecto del último puente, que fue muy intenso en las relaciones sociales, el disfrute del ocio... Cuando se activan estos procesos de relaciones sociales, muy favorables al efecto de la pandemia no son. Si hay impactos lo empezaremos a ver este fin de semana.

-El toque de queda o los confinamientos perimetrales los defienden como una medida muy efectiva. Sin embargo, parecen dividir a la sociedad en dos bandos muy radicales. ¿Cómo lo viven?

-A esto es imposible acostumbrarse, se lleva con más o menos dignidad. La respuesta social ha cambiado, no se responde igual que hace un año. Es verdad que se han radicalizado las posturas. Una parte de la población responde bien, pero hay otra que está cansada, que no las entiende y no las comparte aunque esto sea minoritario pero muy ruidoso. Esto ocurre en España y en otros lugares de Europa donde las movilizaciones frente a las medidas son diarias. Esa pelea entre las supuestas libertades individuales y la protección de lo colectivo se ha radicalizado y se está visualizando más.

-Todavía estamos en época de restricciones y no es difícil adivinar que aún falta tiempo para llegar a la normalidad. ¿Se atreve a establecer un horizonte?

-Yo no me atrevo. Lo que nos dice la prudencia es que vamos a seguir trabajando. Si la pandemia se comportara como las enfermedades transmisibles en general, nos enfrentaríamos poco a poco a un escenario en el que tendríamos brotes en lugar de olas. Es imposible llegar al 100% y que la vacuna sea efectiva al 100%. Los brotes nos pasaran durante varios meses.

-¿Está hablando de años?

-Sí. Lo que pasa es que probablemente en esos escenarios la respuesta que demos como administraciones cambiará. Ya no tendrán sentido determinadas restricciones: la limitación de aforos, la limitación de determinadas actividades... Tendremos que gestionar los brotes de otra manera. A lo mejor las medidas serán muy locales, muy focalizadas en un entorno geográfico o en una actividad.

-¿Es eso de aprender a convivir con la enfermedad?

-Sí. Tendremos que aprender a gestionar desde las administraciones sanitarias y desde los entornos esos brotes que se pueden producir, ya que tendremos a la mayoría de la población vacunada o infectada. Eso pasará, pero se irán perdiendo los niveles de restricción como los conocemos ahora y habrá cosas que quedarán. El uso de la mascarilla, las medidas higiénicas en los entornos sociosanitarios u otras determinadas con carácter general. Las reducciones de aforos en determinadas actividades poco a poco se irán perdiendo también.

-¿Le inquieta el comienzo del curso escolar, con muchos niños todavía sin vacunar?

-En otros calendarios de vacunaciones como pueden ser los infantiles, los más exitosos son los que se dan en niños muy pequeños, la primovacunación. Allí los porcentajes suelen saltar del 95%. Cuando los niños se van haciendo mayores, las coberturas bajan del 90% en vacunas (11-14 años). Llegar a una cobertura del 85-90% podría estar bien. De momento, entre 12 y 18 años estamos entre el 50% y el 60%. Cuando se acabe el verano, ese porcentaje aumentará, veremos hasta qué punto. En cualquier caso, las condiciones serán mucho mejor que en el curso escolar anterior.

-¿Está a la vista la vacuna para los más pequeños?

-En este momento no hay ninguna vacuna autorizada para menores de 12 años. Ya está pasando que el virus ataca más a este sector de la población. El grupo que ha llegado a aportar una cuarta parte de los casos estos últimos días es el de menos de 14 años. Son las dinámicas de las enfermedades transmisibles. Pero si reducimos mucho la transmisión comunitaria, también se reducirán las bolsas de ser susceptibles.

-No vacunados también hay en otros sitios como las residencias, donde se ha generado un enorme debate.

-Quedan poquitos. El porcentaje de profesionales sociosanitarios no vacunados ronda el 3%. Un 97% de vacunados se debe leer como un éxito. Hoy por hoy, la vacunación no es obligatoria en España, la ley pública estatal la establece como voluntaria. Establecer una obligación pasa por la modificación normativa básica estatal, está fuera del ámbito de las comunidades autónomas. En estos momentos no hay ningún planteamiento decidido a cambiar.

-¿Se han equivocado en alguna medida?

-Muchas veces. Unas por exceso y otras por defecto. En julio, por ejemplo, liberamos medidas una semana y a la semana siguiente lo corregimos. Esos cambios, que a veces los llevamos a una monitorización permanente de lo que está pasando, deberíamos intentar que fueran los menos posibles. Estos más de 18 meses nos han permitido aprendizajes y hay situaciones que si ahora tuviéramos que gestionar lo haríamos de otra manera. Por ejemplo, las fiestas del Pilar del año pasado las teníamos que haber visto de otra manera; pasamos del nivel 2 al nivel 1 en julio en una semana... Hemos intentado retroceder las menores veces posibles, pero nos hemos movido en situaciones muy inciertas.

-¿En su relación con el TSJA ha habido tanta tensión como parece desde fuera?

-En el ámbito jurídico hay una fragmentación. No ha habido coincidencia en las interpretaciones con el ámbito de la gestión. Tenemos que asumirlo, para nosotros es un escenario más con el que tenemos que lidiar, que en algunos casos compartimos y en otros no. Ni nosotros debemos invadir el ámbito judicial ni ellos el epidemiológico, son escenarios diferentes.

-Ya hay expertos que piensan que el próximo repunte vendrá en octubre o noviembre. ¿Está de acuerdo?

-Uno de nuestros errores es que hay determinadas previsiones que no hemos sabido establecer de manera adecuada. La última la de julio, cuando preveíamos un crecimiento ligado a lo que pasó pero nadie predijo una sexta onda de semejante magnitud y aceleración. En esas previsiones ha habido algunos elementos más fáciles y otros menos, pero en Semana Santa planteábamos un impacto muy claro de casos y fíjese cómo fue la onda de abril y mayo. Con todo el respeto a los expertos, yo sería muy cauto.

-¿El último ‘boom’ de contagios entre los jóvenes les cogió por sorpresa?

Lo que nos pilló por sorpresa fue su magnitud y su rapidez, y la homogeneidad en todo el país con dos o tres semanas de diferencia. Ahora el perfil país es muy homogéneo, pero esto no será constante. Aparecerán brotes muy locales. Por decirlo metafóricamente, pasaremos de temporal que barre la península a tormentas localizadas.

-¿Llega la tercera vacuna?

-Hoy por hoy, la evidencia no está consolidada. Hay muchos estudios que nos dicen que las dos dosis y la inmunidad natural dura tiempo. La industria farmacéutica también ha sido otro agente que ha tenido su propia visión. Tenemos que ser prudentes y poner la tercera dosis cuando tengamos la evidencia de que es necesaria, porque a lo mejor solo lo es en un sector de la población. Avanzamos mejor terminando de poner la segunda dosis a todos los que podamos. Hoy por hoy no es necesaria una tercera dosis. Tenemos que esperar, las experiencias de vacunación en Europa empiezan con carácter general a finales del año pasado y para ver cuánto dura la inmunidad nos hace falta tiempo. Tenemos nuestra fragmentación de la realidad, de país, España y Aragón, y la OMS nos está recordando permanentemente que nos estamos planteando en los países desarrollados la tercera dosis mientras otros tienen coberturas bajísimas de población vacunada. Para terminar con una enfermedad a nivel global, o acabamos en todos los países o los riesgos que asumimos como población son sensibles. Como España, como Europa y como países desarrollados no deberíamos olvidar el compromiso colectivo y global que debemos tener en vacunar a población que no es la estrictamente española o europea.

-¿Tienen computado cuánta gente que podría estar vacunada se ha negado?

-No es posible tener recuento de población no vacunada porque siempre la vacunación ha sido un acto voluntario. Podemos saber cuánta gente no se ha citado o no se ha vacunado. Habrá un porcentaje de la población que no se quiere vacunar a la que podamos convencer y habrá otras que no convenceremos nunca precisamente porque se enfrentan a las autoridades institucionales. El negacionismo tradicionalmente en España no ha sido una posición muy potente frente a lo que sí ha pasado en otros países desarrollados. De hecho, eso es lo que nos ha permitido crecer en coberturas de vacunación. Una de las cosas que ha caracterizado a la cultura española es que siempre hemos tenido calendarios de vacunación, lo cual nos permite adoptar la voluntariedad de la vacunación con mayor tranquilidad porque el porcentaje de negacionistas nunca ha sido muy alto.