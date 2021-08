EL PERIÓDICO charla con tres estudiantes de la Universidad de Zaragoza que optaron por cursar carreras de Letras.

Berta Lasheras: "Con las Humanidades nos conocemos como sociedad"

El grado en Información y Documentación es uno de los menos conocidos dentro del abanico que la Universidad de Zaragoza ofrece a sus estudiantes. Sin embargo, Berta Lasheras siempre quiso estudiarlo. "Conocí la carrera gracias a un profesor del colegio. Me he criado yendo a la biblioteca con mi madre, leyendo y estudiando allí. Quería dedicarme a los libros y a las bibliotecas", cuenta esta joven de 25 años.

A priori, además del desconocimiento, lo que juega en contra de este grado es la falta de oportunidades en el mercado laboral. Berta cuenta que su promoción comenzó con una quincena de estudiantes matriculados, aunque solo se graduaron siete. No obstante, Lasheras no cree que las salidas laborales sean escasas para quienes estudian Información y Documentación. "Principalmente te puedes dedicar a trabajar como técnico de biblioteca o de archivo. Pero también hay empleo en centros de documentación, en medios de comunicación catalogando toda la información que se produce o incluso en la empresa privada, gestionando los fondos de datos", argumenta la zaragozana.

La ya documentalista terminó el grado en 2019, y poco después se matriculó en un máster en gestión de patrimonio cultural. Ahora está terminando su tesis doctoral. Piensa que los estudios relacionados con las letras están "infravalorados" y que son "tan bonitos como vocacionales". "Las Humanidades nos dan un sentido de pertenencia a la cultura, nos hacen conocernos como sociedad", sentencia esta amante de las Letras.

Benjamín Ortín: "Las Letras son un vehículo clave para que la cultura viva"

La Universidad de Zaragoza cuenta con algunos de los más destacados historiadores e investigadores del panorama nacional. Pero ni con esa carta de presentación se llenan las aulas de alumnos deseosos de conocer el pasado para entender mejor el presente. Pero sí existen algunos. Uno de ellos es Benjamín Ortín, un joven zaragozano de 18 años que se matriculó en el grado de Historia "por curiosidad, para saber qué ha pasado antes de nosotros".

Este estudiante, que acaba de finalizar el primer curso, explica que comenzaron el año en torno a 120 alumnos. Ortín coincide con otros compañeros en que las Humanidades están denostadas hoy en día: "En este país se suele valorar mucho la ciencia y la tecnología porque se cree que son importantes para el progreso. Pero es que las Letras y las Artes son un vehículo muy importante para la pervivencia de la cultura".

Añade que la salida más típica es la docencia, aunque a él le gustaría combinarlo con la investigación. Sin embargo, subraya que es muy complicado ganarse la vida en el segundo campo dada la escasa financiación que reciben. Además, expone que en Bachillerato, cuando se dan charlas antes de elegir la carrera, se da "mucha más importancia a las carreras científicas". "Los alumnos que piensan en entrar a los grados de Letras tienen mucha más incertidumbre a la hora de elegir", asevera. No obstante, Benjamín lo tiene claro: volvería matricularse "sin dudarlo" en el grado en Historia.

Sofía Paricio: "Hay mucha desinformación respecto al mercado laboral"

«Suena a cliché, pero las Humanidades son preciosas: te ayudan a comprender mejor la cultura y la forma de vida nuestra». Es la frase que refleja el porqué Sofía Paricio decidió matricularse en el Bachillerato de la Escuela de Artes de Zaragoza y, dos años más tarde, en el grado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza.

Nunca ha sido una de las carreras más demandadas, pero para esta joven estudiante el problema reside en la formación previa a la universidad. "No se enseña el suficiente Arte en Secundaria. El único conocimiento generalizado es que no hay salidas laborales o trabajo, por lo que no se inculca un interés por esta rama desde el principio", lamenta Paricio.

«No me veía para estudiar Bellas Artes, pero quería aprender todo sobre ellas», relata esta chica de 22 años. Lo primero que le dijeron cuando comunicó su decisión es que "les parecía bien", pero rápidamente le buscaron una salida laboral. La docencia, claro, es la primera opción para los estudiantes de Historia del Arte. No obstante, existe una amplia retahíla de dedicaciones para esta formación. "Te puedes dedicar a la gestión cultural, al turismo o al patrimonio", dice Sofía, quien denuncia lo poco que se cuenta con los historiadores para los proyectos de restauración. "Incluso se puede trabajar en el asesoramiento histórico-artístico en el mundo del cine, que luego ves una película y saltan a la vista incongruencias enormes", recuerda Paricio.