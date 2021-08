Baldosas rotas y levantadas, humedad, un suelo hundido, suciedad y, en medio de todo este panorama, una caldera conectada a la corriente. La imagen se da en el cuarto de la calefacción del colegio rural agrupado La Cepa de Paniza, cuyas familias ya no pueden más y exigen al Departamento de Educación de la DGA que actúe «de manera inmediata y urgente» en la reforma de este espacio.

A poco más de dos semanas para que comiencen las clases, los padres de esta escuela rural han alzado la voz porque no quieren otro curso en esta situación. Además del peligro que supone la situación «deplorable» del aparato, alegan que un informe técnico de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) desaconseja el uso de la caldera, por lo que no están dispuestos a que sus hijos pases un invierno de frío en las clases. «Tanto el ayuntamiento como la asociación de madres y padres llevamos desde el 2016 pidiendo la reforma del cuarto de calderas y la unión de aulas y baños. Todas estas mejoras son necesarias, pero fundamentalmente la del cuarto, que no cumple con la normativa. Además, hay que añadir que el suelo de este espacio lleva hundido desde junio de 2020», explica a este diario Laura Vitaller, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio de Paniza, en la comarca del Campo de Cariñena.

«Antes de noviembre estas obras deberían estar terminadas. Si no, los niños no podrán estar en clase. En Paniza la temperatura del invierno es baja y tenemos varios episodios de nieve», apuntó Vitaller. A este centro rural acuden 40 alumnos y las familias también reclaman a Educación actuaciones en otros espacios, como los baños. «Están fuera de la zona de aulas, por lo que los niños tienen que salir fuera de las clases y recorrer unos 100 metros por la zona exterior», explica. «Deben cruzar el patio de recreo, que también está en muy mal estado debido a que el pavimento se está hundiendo porque se construyó sobre unos antiguos trujales de vino», añade la presidente de las familias.

Por el momento, ni el Ayuntamiento de Paniza ni el Ampa tienen noticias de Educación. «No sabemos ni tan siquiera si se ha iniciado la licitación de las obras, por lo que nos tememos que llegará el invierno y el colegio estará en las mismas malas condiciones en las que se encuentra ahora», dice Vitaller.

Partidas perdidas

Sí les consta que la DGA cuenta con una reserva de dinero para acometer trabajos en el colegio de Paniza, aunque no estaría incluida la reforma del patio del centro. «Lo que pedimos es que se empiecen las obras antes de que finalice este 2021. No puede volver a ocurrir como en otros años, que teniendo el proyecto redactado y el crédito las obras no se han adjudicado, por lo que se han perdido las partidas», argumenta Vitaller.

«La escuela rural debería cuidarse y mantenerse por parte de las instituciones, las mismas que venden su preocupación por la España vacía pero que a la hora de la verdad se olvidan de nosotros. Somos un colegio rural con 40 alumnos que reclamamos una educación pública de calidad», insistió la presidenta del Ampa.

Son ya varias las veces que se han dirigido al Servicio Provincial de Educación para pedir mejoras en el centro, pero sin éxito. Tras el año de pandemia y con un regreso inminente a las clases, las familia de Paniza confían en que «pronto» empiecen los movimientos de obras en el centro «por la seguridad de los niños». Si no es así, no dudan en ir más allá y seguirán con sus reclamaciones.

Inversión de 198.000 euros

Fuentes del Departamento de Educación de la DGA confirmaron a este diario que «ya se ha iniciado» el proceso de licitación para construir una nueva sala de calderas y el cambio a gas de la instalación. Además, apuntaron que también van a acometer mejoras en los aseos para proceder a una «conexión» de los edificios del centro rural agrupado de La Cepa. «Para ello existe una reserva de crédito de 198.000 euros», matizaron. La previsión, según las mismas fuentes, es que «en las próximas semanas» se pueda proceder ya a la adjudicación de las obras del colegio.