Las entidades sociales aragonesas no tendrán que acoger de momento a ninguno de los refugiados afganos cuyas recepciones en las delegaciones autonómicas ya se están formalizando. Corresponden a las personas llegadas en los dos primeros aviones españoles que aterrizaron el pasado jueves y viernes en la Base de Torrejón de Ardoz de Madrid. De esta forma, según explican a EL PERIÓDICO fuentes de las entidades que pertenecen al programa de acogida de refugiados, en la primera distribución ningún afgano recalará por ahora en tierras aragonesas. Este extremo no ha podido ser confirmado, no obstante, por el Gobierno de Aragón, donde aseguran que no tienen todavía la información oficial sobre la adjudicación de los refugiados.

Según estas mismas fuentes, el Ministerio de Inclusión ya se habría puesto en contacto con las organizaciones que operan en el ámbito nacional para distribuir por todo el territorio español a aquellos pasajeros que hayan pedido asilo político en el país. La cifra rondaría las 50 personas, según afirmó en declaraciones a la Cadena Ser el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Sin embargo, las cinco organizaciones que pertenecen al programa de acogida en Aragón (Accem, Cruz Roja, Cepaim, Apip-Acam y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl) aguardan todavía esa solicitud ante una inminente llegada en las próximas fechas. Ya aseguraron a este diario que contaban con recursos suficientes para acoger «a cuantos el Gobierno central estimara necesario».

Posibilidad real con el tercer vuelo

En la primera aeronave española que salió desde Kabul viajaron 53 personas, de las que 48 eran de origen afgano, mientras que con la segunda misión llegaron a la base madrileña 110 personas. A este segundo vuelo corresponde la estimación que el ministro aseveró.

Además, la tercera misión que salió de España hacia el aeropuerto de la capital tomada por los talibanes llegó ayer a Madrid con 177 pasajeros afganos en dos aviones A400 del Ejército del Aire. Del total, 111 personas que han cooperado con España se quedarán en el país, mientras que los 66 restantes partirán hacia Estados Unidos. De ese centenar sí existe una posibilidad bastante real de que lleguen a la comunidad aragonesa los primeros refugiados por el conflicto talibán para ser acogidos.

Proceso de distribución

Los recién llegados con destino a España pasan 72 horas en el campamento montado en la base de Torrejón. Con capacidad para casi un millar de refugiados, los refugiados son sometidos allí a pruebas de detección del covid-19, y su estancia sirve de alguna manera como una cuarentena preventiva. Durante esos tres días, los afganos que solicitan asilo en España o en otros países son entrevistados por técnicos del Ministerio de Inclusión, quienes se encargan de explorar sus circunstancias personales y necesidades para seleccionar el lugar de acogida óptimo.

Después de trazar un perfil individual y detallado de cada refugiado, el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social se pone en contacto directamente con las entidades sociales para organizar los recursos que cada organización dispone en cada comunidad.

La mayoría de estas oenegés trabajan en todo el ámbito nacional, por lo que están en permanente contacto con sus delegaciones territoriales para comprobar en qué entorno se integrarán mejor los refugiados. Así es como comienzan a coordinarse los trabajos de traslado y acompañamiento hacia los lugares donde serán acogidos.

Ni los ayuntamientos ni los gobiernos autonómicos cuentan con competencias para gestionar la distribución, aunque han sido muchas las manos tendidas desde las administraciones públicas hacia las entidades sociales, tal y como reconocen las mismas. H