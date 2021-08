La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Aragón estudia recurrir ahora la instrucción completa de la DGA del 29 de julio por la que se obliga a los trabajadores de las residencias no vacunados a someterse a pruebas PCR cada 72 horas. El colectivo, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estimara sus medidas cautelares y eximiera a los empleados de pagarse estas pruebas, quiere ahora que estas dejen de realizarse. “Las tres últimas ordenes de la DGA en el último mes sobre las relaciones laborales de los trabajadores de la dependencia vulneran los derechos fundamentales. Por un lado, provocan una discriminación por circunstancias personales o sociales y, por otro, el derecho a la intimidad y la dignidad de la persona también se ve afectado”, ha explicado este martes Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Aragón.

Según Lizana, el nuevo recurso, que están estudiando los servicios jurídicos y que se hará por la vía de lo Contencioso-Administrativo, esperan que tenga resolución en los próximos días. “El carácter general de la voluntariedad de la vacunación no impide que pueda pasar a ser obligatoria. Si el gobierno así lo adopta, lo aceptaremos”, ha añadido, dejando abierta la puerta a que no verían con malos ojos dicha decisión. “Ahora mismo no estamos en esa situación y por tanto la orden en Aragón es contraria al ordenamiento jurídico”, insistió.

Escasez de personal

María Soriano, responsable del sector privado y dependencia de CCOO Aragón, ha explicado que el pago que se estaba haciendo de estas PCR son "un tercio de su sueldo" porque muchos "ni siquiera llegan a los 1.000 euros mensuales", ha dicho. "La orden de la DGA vuelve a dar una vuelta de tuerca a la situación para presionar más a los trabajadores del sector, que ya tienen jornadas interminables por la escasez de personal. Además, se les está haciendo volver tres días antes de sus vacaciones para someterse a las pruebas", ha dicho.

Por otro lado, desde CCOO Aragón han instado a la DGA a regular "urgentemente" las ratios en las residencias de la comunidad. "además de mejorar las condiciones laborales, su principal consecuencia sería la mejora de la calidad asistencial y la protección"