Aragón superará a lo largo de este miércoles el 70% de su población vacunada, la cifra que marca la inmunidad de rebaño que estaba previsto alcanzar a finales de verano y con la que se convierte en la quinta comunidad en lograrlo, según ha destacado en su visita a Santa Isabel la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien ha insistido, no obstante, en la necesidad de seguir con el proceso de vacunación. "Es un hito llegar a esta cifra mágica, pero tenemos la necesidad de seguir vacunándonos. No hay ningún problema con las dosis de vacunación y es muy importante que toda la población siga acudiendo y citándose".

Repollés, tras su visita al área de vacunación del centro de salud de Santa Isabel de Zaragoza, ha recordado que existen "dosis suficientes" en los centros de salud para continuar con la inoculación de vacunas, una campaña que ha descendido, como se preveía, durante los meses de verano y sobre todo en agosto, y que confía en que repunte ya en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar a partir de la próxima semana.

La consejera ha reconocido que se han diferido, dentro de los plazos permitidos, las segundas dosis a septiembre por las vacaciones estivales y ha considerado, de cara al inicio del curso escolar, que el porcentaje "óptimo" de vacunación para los mayores de 12 años es del 60%. En la actualidad, el 61% de los jóvenes entre 12 y 19 años tiene inoculada la primera dosis y el 26% la pauta completa, un porcentaje que se prevé que supere el 50% al inicio del curso, por lo que se insiste a los padres en la importancia de la vacunación y se confía en que en septiembre aumenten las autocitas. “Insistimos en el mensaje a los padres de la importancia de iniciar el curso con la máxima seguridad. Queremos que en septiembre se incremente el porcentaje de personas que se autocitan”, ha resaltado el jefe del servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Luis Gascón.

Además, Repollés se refirió a la posibilidad de que sea necesaria una tercera dosis explicando que no es una decisión que se tome a nivel autonómico, "pero si se llega a la conclusión de que hay que ponerla, estamos preparados". La idea a estas alturas sería "empezar probablemente por la población más vulnerable, pero estamos a la espera de que el ministerio nos dé las instrucciones técnicas necesarias".

La ralentización en el proceso de vacunación se debe al periodo estival únicamente, ha insistido la consejera. "El único inconveniente hoy en día es que hay gente que no está acudiendo a sus centros de vacunación o no se está citando. Es un cambio de paradigma, no hay problemas para vacunarse. Si tenemos que barajar otras posibilidades como el entorno laboral o puntos de vacunación sin cita, lo haremos. No se trata de incrementar el número, sino de incentivar a la gente para que tenga una actitud proactiva y se vacune".

La consejera ha apuntado que los 342 casos que se han notificado este miércoles "suponen un repunte", algo que puede obedecer "a muchas circunstancias", aunque admitiendo que la semana pasada hubo un puente festivo y esto puede generar alguna "distorsión" en cuanto a la comunicación de los nuevos positivos. "Hay un repunte de positivos en algunas zonas", que ha achacado a las agrupaciones sociales que se dan en las localidades en las fechas en las que se deberían celebrar las fiestas patronales, aunque éstas hayan sido suspendidas en todo Aragón hasta el 30 de septiembre. Por ejemplo, en la ciudad de Huesca, cuyas fiestas se celebran habitualmente del 9 al 15 de agosto. Aunque llevan dos años anuladas, "ha habido un repunte importante" de casos en los días posteriores a esa semana "y ahora están en ligero incremento", a pesar de la aplicación del toque de queda del 2 al 16 de agosto, que ha contribuido a disminuir "mucho" los contagios.

Por su parte, la ciudad de Jaca, que ha tenido vigente el toque de queda en las mismas fechas que Huesca, pasó de tener "muchos contagios" a un "descenso importante" por esta limitación de la movilidad nocturna y, puesto que allí no han tenido lugar las llamadas no fiestas, esa bajada "se mantiene", ha expuesto Repollés.

Relación directa

"Está clara la relación directa entre las agrupaciones sociales por las fechas de las teóricas fiestas y el repunte de casos". Asimismo, ha recordado que el próximo 2 de septiembre se reunirá el Consejo Local de Aragón ampliado para tratar sobre la celebración de las fiestas patronales en octubre, no solo las del Pilar de Zaragoza, sino de otras localidades que suman "un gran número de habitantes".

Repollés ha remarcado que se tomará la decisión según la situación epidemiológica que haya en ese momento y "entre todos", para adoptar las medidas más adecuadas en virtud de datos objetivos, de forma "consensuada" y basadas "en la evidencia científica", tomadas "con mucha precaución" e "intentando compensar lo que es la salud con la economía", lo cual no le permite poner fecha a la flexibilización de las restricciones actuales, que llegará "por la disminución de la curva, cuantitativa y cualitativamente", ha señalado la consejera, para advertir de que en estos momentos hay transición comunitaria y es preciso "arbitrar medidas para evitarla".

También ha contado que la presión hospitalaria en planta en los últimos diez días "es aceptable", con una ocupación inferior al 7%, mientras que en las UCI la situación "no es tan aceptable, pero sí somos moderadamente optimistas" ya que se ha pasado del 27% y 28% de ocupación la semana pasada al 25% actual, con cifras absolutas por debajo de los 50 pacientes con el covid-19 en UCI. En la actualidad hay 47. "La disminución de la ocupación de las UCI es mas lenta, pero creo que hemos llegado al pico y no es previsible que se incremente el número de pacientes" en cuidados intensivos, ha apostillado Repollés.

Casos en residencias

La consejera ha precisado que se ha declarado un brote en la residencia de Malón, donde hay 13 casos, que ha hecho incrementar el número de positivos en la zona de salud de Tarazona. Sobre este tipo de establecimientos, ha observado que no ha dejado de haber brotes a lo largo de la pandemia y las infecciones en ellos "obedecen a las mismas circunstancias que olas anteriores". No obstante, ha subrayado que la repercusión en mortalidad y hospitalizaciones de estos brotes en residencias "no es comparable a la que teníamos en otras fechas".