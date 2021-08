El consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, explicará este jueves las novedades del próximo curso escolar, que comienza el 8 de septiembre para Infantil, Primaria y Secundaria. El consejero estará acompañado por ladirectora de Planificación, Ana Montagud, y la directora general de Personal, Olga Alastruey, que este jueves fue presentada a los sindicatos educativos en una reunión informal, donde no se trató el inicio de curso. Todos se han mostrado muy críticos con las medidas puestas en común por la ministra de Sanidad, la aragonesa Pilar Alegría, y los consejeros de Educación de las comunidades, entre ellos el de Aragón, sobre todo con la vuelta a las ratios prepandemia. Mientras, las familias están satisfechas sobre todo por la «recuperación de la presencialidad».

Desde Csif, Mónica de Cristóbal, destac que la vuelta al colegio será «con normalidad» en Aragón, pero todavía no se ha alcanzado esa normalidad. Por eso, exige que se mantenga «el aumento de personal docente y no docente» del año pasado que hará posible desdobles en los grupos y que no se vuelva a las ratios de 26 niños en Infantil o 30 en Secundaria, que no permitirá que haya «distancia»; así como mantener la jornada continua.

En ese mismo sentido se manifestó Guillermo Herráiz, de CCOO, quien cree «difícil» mantener las exigencias de distancia a la entrada y salida del colegio sin el personal de refuerzo. Y Kike García (CGT), que ha calificado de «temeridad» el aumento de ratios y que se niegue contrataciones de profesores cuando desde el Ministerio «se dice que deben ser para nuevas plazas». Desde Stea señalan que «lo económico ha primado sobre lo pedagógico y lo sanitario»; mientras que UGT critica la falta de refuerzo de personal docente, que permitiría paliar el desfase curricular y bajar la «carga lectiva» del profesorado.

En cuanto a los padres, Miguel Ángel Sanz, presidente de Fapar, ha valorado «positivamente» la presencialidad total» e hizo hincapié en que el «temor existe» pero aseguró que existe ya «experiencia en medidas de seguridad e higiénico sanitarias», igual que Concepción Ibáñez, presidenta de Fecaparagon, para quien medidas como la mascarilla, la distancia social (reducida de 1,5 metros a 1,2) y la ventilación, se implementarán con «la vacunación de los adolescentes». Por eso, afrontan el curso con «ilusión y esperanza» frente al curso pasado que «fue todo nuevo y, afortunadamente salió bien, con el esfuerzo de todos».