No existe evidencia científica que demuestre, por el momento, que la vacunación contra el covid puede provocar alteraciones en la regla, pero lo cierto es que en la Asociación de Matronas de Aragón sí constan casos de mujeres que han tenido diferentes desarreglos menstruales tras la inmunización y así lo han trasladado a sus profesionales. «Es lo que nos estamos encontrando a pie de consulta, no es ningún estudio concreto y no podemos sacar conclusiones. Nosotras mismas, que nos vacunamos en febrero, observamos alguna alteración menstrual, pero siempre limitada en el tiempo. No es una situación que perdure y se repita», explica a este diario María José Ramón, presidenta de la Asociación de Matronas de Aragón.

Lo que sucede en la comunidad es parecido a lo que está pasando en el resto del país. De hecho, hay dos especialistas de Granada que están llevando a cabo un estudio con 140 mujeres acerca de esta posible unión entre inmunización y cambios menstruales. «Estamos en contacto y según los resultados que salgan de su investigación quizá podamos ya hablar con más certeza. Puede haber muchas cosas alrededor, como una situación de estrés u otras situaciones personales que afecten. Esto requiere de un estudio científico», apunta Ramón.

Entre los cambios que se están detectando hay sangrado intermenstrual, reglas más abundantes o incluso ausencia de ellas, entre otras cuestiones notificadas a las especialistas.

En una de las últimas actualizaciones del informe de Farmacovigilancia del Ministerio de Sanidad se apunta a 451 notificaciones, donde se incluían ya alteraciones o hemorragias uterinas. «Antes estas cuestiones no aparecían como efecto secundario adverso, por lo que significa que se están dando caso en el país. Ahora queda responder a la pregunta de por qué. Es importante que las mujeres que noten cambios lo notifiquen a través de los formularios de la web de Vigilancia», reitera Ramón.

En el Departamento de Sanidad de la DGA como tal no constan quejas ni procedimientos de análisis abiertos por este posible efecto secundario de la vacuna.

Según la presidenta de las matronas en Aragón, el perfil de quien está padeciendo estos desarreglos son «mujeres en edad fértil con ciclos muy estables», dice. «La tasas de notificación en menores de 65 años es de 29 casos por un millón de dosis contra el covid. Se han referido situaciones con las cuatro vacunas disponibles. En cualquier caso, esta tasa hay que tomarla con prudencia», dice.

Perspectiva de género

Las matronas, sobre todo, animan a las afectadas a que comuniquen cualquier incidencia. «Cuanta más notificaciones haya, mejor. Por eso es interesante que la gente conozca este recurso a través del cual pueden apuntar una incidencia en la agencia. Lo que no decimos no existe», explica Ramón.

Por otro lado y más allá de la vacunación, estas especialistas piden incluir la perspectiva de género en la investigación. «Estamos hablando de procesos muy concretos, como pueden ser embarazos, menstruaciones o menopausia. Si hay efectos adversos a los medicamentos en general, en este caso debería mirarse por sexo», añadió.

Y es que lo dice una de las últimas actualizaciones del estudio de Farmacovigilancia: el 77% de los reportes de reacciones adversas por la vacuna contra el coronavirus desde que comenzara la inmunización a finales de diciembre se da en mujeres, por lo que se deduce que las defensas de la mujer responden de una manera más fuerte al pinchazo.