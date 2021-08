El secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, podrá presentar desde el lunes 6 y hasta el jueves 9 de septiembre su candidatura a la Secretaría General del PSOE en Aragón, tal y como anunció el pasado viernes en la celebración del comité regional que fijó el calendario del decimoséptimo congreso regional, que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre. Por ahora, Lambán es el único socialista que ha manifestado su voluntad de presentarse a dirigir el partido en Aragón, y ayer, él mismo reconoció que no sabe si tendrá rival.

«No tengo ni idea de si tendré competencia. Las elecciones se convocan para que todo el mundo tenga la oportunidad de presentarse», ha señalado. Salvo sorpresa, el actual dirigente socialista revalidará su cargo, encadenando tres mandatos consecutivos y prolongando el liderazgo que mantiene desde 2012. Si, como se prevé, finalmente no tiene rival, será proclamado oficialmente a finales de septiembre, entre el 23 y el 27, tras analizar los avales y la presentación de los posibles recursos. No obstante, desde el día 9 sería, de facto, reelegido, al no constar ninguna otra alternativa.

En el caso de contar con una única candidatura, los socialistas aragoneses no tendrán que acudir a las urnas, como sí ocurre en otras formaciones, como el PP, donde a pesar de que tan solo concurra un candidato, sí se produce una votación.

El Congreso Regional, en noviembre

La siguiente cita para los socialistas sería, por lo tanto, la celebración del Congreso Regional, los días 6 y 7 de noviembre, donde se aprobará la ponencia marco, el proyecto político que marca el rumbo de los próximos cuatro años. También se renovará la Ejecutiva del PSOE de Aragón.

Finalmente, los socialistas aragoneses concluirán el proceso de renovación con los congresos provinciales y locales. Precisamente ayer, la comisión ejecutiva provincial del PSOE de Teruel estableció el 18 de septiembre para celebrar su comité provincial, que se reunirá para organizar el congreso provincial, todavía sin fecha, en el que se elegirá al máximo representante provincial y la ejecutiva turolense. Los socialistas turolenses ya anunciaron su apoyo al líder regional. «Lambán es un gran político comprometido con su tierra y trabajaremos para que siga demostrándolo durante muchos años», ha señalado la secretaria general del PSOE de Teruel, Mayte Pérez.