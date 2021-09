El futuro más inmediato de la estación de Candanchú depende de cómo se articula la fórmula que permita a Aramón gestionar la próxima temporada para poder abrir. No se trata de la única vía que existe pero sí parece la más viable, aunque para ello los propietarios tendrán que correr con los costes de la apertura, según la oferta presentada por la DGA y la Diputación Provincial de Huesca (DPH) en la reunión del martes.

No obstante, la propiedad considera que hay una solución más factible, que pasa por que la administración autonómica habilite una línea de financiación (similar a los créditos ICO facilitados por el Gobierno central durante la pandemia) que haga posible la apertura de las instalaciones en los próximos meses. Esa línea ascendería a unos 2,5 millones de euros, cantidad que Ibernieve --sociedad que aglutina el 75% del capital de la sociedad Etuksa-- necesitaría para poner en marcha la estación, según apuntaron a este diario fuentes próximas a la negociación.

Los socios mayoritarios de Candanchú aseguran que el sector se encuentra «tocado» por la incertidumbre de la pandemia, por lo que ahora resulta «imposible» encontrar esa financiación a través de los cauces normales, es decir, en las entidades financieras, que ven que se trata de una operación de riesgo. Por ello, piden que sea la DGA la que lo facilite.

Ibernieve no quiere sufrir más pérdidas. La sociedad no está dispuesta a invertir esos 2,4 millones sin una garantía, algo que a día de hoy no existe porque la evolución de la pandemia es una incógnita y todavía no se sabe si abrirán las estaciones de esquí esta temporada, apuntan. Esa es, en definitiva, la razón de pedir financiación. «Candanchú es viable en un escenario normal, pero estamos en una pandemia de covid», indicaron.

Pero habilitar el préstamo por parte del Gobierno de Aragón puede entrañar problemas técnicos y jurídicos, ya que Candanchú está inmersa en un concurso de acreedores y arrastra una deuda que ronda los ocho millones, según indicaron las mismas fuentes.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón. Mayte Pérez, recordó ayer tras el consejo de Gobierno que «la situación es compleja, porque una administración pública no puede dar dinero a empresas privadas». Y recordó que «el objetivo es que las negociaciones lleguen a buen fin», por lo que confió en la «responsabilidad de la empresa».

La portavoz del Ejecutivo no aclaró si ve factible que el acuerdo entre ambas partes se produzca antes del viernes, tal y como reclaman los alcaldes del valle, para poder llegar a tiempo a abrir la estación el próximo mes de diciembre en las mejores condiciones posibles.

Situación de «emergencia»

El alcalde de Villanúa, Luis Terrén, reclamó un «ejercicio de responsabilidad a ambas partes» porque lo importante es abrir a tiempo. «Está bien que se sienten a dialogar pero la solución tiene que llegar ya porque la situación es de emergencia», subrayó. Ayer mismo, los alcaldes mantuvieron un encuentro con los trabajadores que se muestran expectantes. Por su parte, el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, se pronunció en la misma dirección. «Cada día que pasa es más complicado», aseguró.

Otra de las alternativas que planteó el Ejecutivo de Lambán en la reunión del martes fue liquidar la sociedad y quedarse con la estación de Candanchú pero sin responder a la histórica deuda que tiene contraída y que arrastra desde que fue rescatada en el año 2012. Sin embargo, desde la propiedad señalan que «no tiene ningún sentido que el Gobierno de Aragón plantee un escenario que deje colgados a los acreedores», algo que consideran «más propio de un fondo buitre que de una administración».