El consejero de Educación del Gobierno de Aragón Felipe Faci ha trasladado esta mañana a los sindicatos educativos una propuesta para aumentar los recursos en los centros de la comunidad que sobrepasan los 25 alumnos en alguna de sus aulas en la etapa de Infantil, la única en la que los alumnos no llevan mascarilla, ya que no tienen 6 años. Este aumento de recursos implica la dotación de maestros adicionales, una medida que ha tenido muy buena recepción y ha sido acordada por unanimidad.

Los centros escolares que se verán positivamente afectados por esta propuesta son Rosales del Canal, San Jorge, Gascón y Marín, Parque Venecia, Arco sur, César Augusto, Doctor Azúa y Valdespartera, para los que se contratará 13,5 maestros

Felipe Faci ha anunciado esta medida en la reunión de la mesa sectorial con los sindicatos que se produce cada año antes del inicio escolar, en el que se han repasado las novedades del curso: la presencialidad total en todas las etapas, la vuelta a la jornada partida en todos aquellos centros que la tuvieran, la ventilación de las aulas, la recuperación de espacios como bibliotecas, gimnasios o tutorías presenciales.

Desde UGT consideran esta medida "positiva" pero insuficiente, ya que consideran que se necesitan más profesores "de refuerzo". Además, consideran que los protocolos en comedores y extraescolares son "difíciles de trasladar a la realidad", sobre todo en los centros que vuelven a la jornada partida.

Por su parte, el sindicato CSIF ha reclamado que, de cara al próximo curso escolar que empezará el próximo miércoles, se mantenga de forma "excepcional" la jornada continua en los colegios en los que lo solicite la comunidad educativa para garantizar la seguridad del alumnado y el cumplimiento de las medidas covid.

El sindicado también ha criticado el protocolo para el uso de comedores escolares, que se ha publicado esta semana, y que recoge que se deberá priorizar un solo turno de comedor y fija normas estrictas para el tránsito por el centro y la limpieza.

Por su parte, CCOO ha insistido en la necesidad de mantener todos los refuerzos covid y no solo la mita, como anunció el consejero el viernes pasado; y criticado que cada centro no pueda elegir su horario lectivo "de acuerdo a su propia autonomía de funcionamiento". En cuanto a los comedores escolares, asegura que el protocolo "no es realista".