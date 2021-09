«Al final, las huelgas de autobuses acaban afectando a los ciudadanos, que no tenemos culpa de nada». De esta forma resumía una usuaria de este servicio en esta nueva jornada de paros parciales que sufre Zaragoza.

Las manifestaciones de los trabajadores se repetirán durante todo el mes de septiembre, los martes y jueves de 8.00 a 10.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas para conductores e inspectores, además de las dos primeras horas de cada turno para el resto de secciones. Volver a la normalidad en la frecuencia de los autobuses dependerá en todo momento de que se llegara a un acuerdo entre los trabajadores y la dirección de la empresa Avanza.

Sin duda, los más afectados de la jornada de parones de ayer fueron los trabajadores que necesitan de los autobuses para acudir a sus puestos. Este ha sido el caso de un profesor que se sirve del transporte público para llegar al instituto en el que trabaja, y que ayer decidió no montarse en el C1 a consecuencia de la huelga. «Ayer me informé de todo lo relativo a los paros y como mi horario de coger el bus coincide con la huelga he decidido mejor ir andando al trabajo», señaló.

Por el centro de la ciudad, una zona siempre concurrida de gente y con colas de espera en las diferentes paradas de autobús, el ambiente estaba mezclado de desconocimiento y comprensión por la situación entre algunos usuarios.

Compresión con los trabajadores

Una pareja de ancianos, que no quisieron identificarse, aseguraron que no se habían enterado de que había huelga. Su ignorancia pronto se convirtió en solidaridad con los trabajadores de Avanza, ya que «sus motivos tendrán para convocar la huelga».

El objetivo final de esta cuarta huelga de autobuses en lo que va de año es conseguir la firma de un convenio colectivo que satisfaga las principales reivindicaciones laborales y económicas de los trabajadores, que por el momento parecen estar muy alejadas de los intereses de Avanza, la empresa que ostenta la concesión del servicio.

En las horas punta, donde más trasiego de pasajeros hay en los autobuses, se notaron retrasos en las frecuencias de varios minutos, indicaron varios usuarios. No obstante, a grandes rasgos, no fueron demasiado significativos como para provocar problemas. Los zaragozanos que se encontraban en la parada del 35 en la plaza Ariño de la calle Don Jaime aseguraron que a primera hora sí que tuvieron que esperar unos cinco minutos más de lo habitual. «La verdad que no he notado los paros, será que he tenido suerte coincidiendo con la llegada del bus», dijo José Luis, un joven que a las diez menos cuarto de la mañana se montó se subió en el transporte público para ir al centro de compras.

A pesar de una cierta normalidad en la mayoría de las paradas, con retrasos soportables por los usuarios, hubo estaciones que marcaban tiempos de espera superiores a los 15 minutos como en la plaza de Aragón por donde discurre la línea 22 dirección Las Fuentes.

«Antes de las nueve de la mañana tenía que estar en el hospital Clínico para hacer unas gestiones y como no me quería arriesgar a llegar tarde me he cogido un taxi», aseguró una señora (cuyo nombre no quiso dar), quien mostró cierta comprensión por los trabajadores de los autobuses y sus reivindicaciones. «Que lo solucionen cuanto antes por el bien de todos», indicó.

Estos parones en el servicio público de movilidad no se quedan aquí, ya que los trabajadores del tranvía de Zaragoza también anunciaron que realizarían huelgas que tendrán lugar de lunes a viernes, del 8 de septiembre al 7 de octubre, de 6.45 a 9.15 horas y de 13.00 a 15.30 horas.

Los empleados del tranvía también negocian el convenio colectivo. En su caso, llevan desde el día de Reyes encadenando jornadas de paro.