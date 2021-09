La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recibido este viernes al presidente aragonés, Javier Lambán, para discutir diversos asuntos relacionados con la transición justa en las Cuencas Mineras y el aprovechamiento de las energías renovables.

Después del encuentro en la sede del ministerio, en Madrid, el jefe del Ejecutivo aragonés ha anunciado que la ministra Ribera visitará Andorra "en pocas semanas" para firmar el convenio de transición justa. También ha anunciado el presidente que se han presentado 130 proyectos de inversión en las Cuencas Mineras, principalmente en Andorra, a los convenios de transición justa con el ministerio.

Una reunión que el presidente aragonés ha calificado como "cordial y fructífera", en la que ambos dirigentes han hablado sobre los convenios de transición justa. "Hay muchos proyectos presentados a los planes Miner y 130 proyectos de inversión en las Cuencas Mineras, sobre todo en Andorra, presentados a los convenios de transición justa", ha explicado Lambán. La ministra, ha dicho, "estaría dispuesta a venir a Andorra" para proceder "por fin" a la firma del convenio de transición justa. Según ha manifetado el presidente, se trata de unos proyectos que están "muy avanzados".

La gestión de las centrales hidroeléctricas

Por otro lado, el ministerio para la Transición Justa sigue trabajando en el futuro de las centrales hidroeléctricas, dado que en este tiempo caducan las concesiones y pasan al ministerio, y algunas de las ubicadas en el Pirineo aragonés se encuentran paradas y a la espera de una nueva concesión. "La intención de la ministra es que esos saltos hidroeléctricos pasen a beneficiar y favorecer directamente a los municipios que en su día resultaron afectados por los embalses que dieron lugar a estos saltos", ha asegurado Lambán.

Por otro lado, el presidente aragonés le ha planteado a la ministra la creación de comunidades energéticas locales que permitan ahorrar hasta un 60% en el coste de la energía. "No querríamos que nos pasara como a mediados del siglo XX cuando para industrializar Cataluña se llenaron de embalses y saltos eléctricos las montañas del Pirineo. No querríamos que con nuestro cierzo, nuestro bochorno y nuestro sol se industrializaran regiones aledañas a Aragón y que esos recursos de renovables que se van a producir no beneficiaran a los usuasrios y empresas aragonesas", ha expresado.

El presidente aragonés ha manifestado que "queremos que el cierzo y el sol, las energías renovables, donde tenemos posiciones de liderazgo, queremos utilizar una fórmula llamada comunidad energética local, que supone la agrupación de los productores de molinos o placas fotovoltaicas con los ayuntamientos y las empresas creando esas comunidades de modo que las empresas y los consumidores, conectados con los productores, hagan un circuito propio fuera de la red eléctrica nacional, que les suponga reducciones del precio de la energía de hasta un 50 y un 60%".

La propuesta, ha asegurado Lambán, le "suena muy bien al ministerio y a nosotros". Además, ha señalado el líder del cuatripartito, "esto nos reforzaría como comunidad atractiva para las inversiones y ahora estamos pendientes de que se resuelvan algunas alegaciones".