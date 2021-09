Los pastores ya tienen su hueco en la gran pantalla. Hoy ha tenido lugar el estreno de 'La senda del pastor', en los cines Aragonia. Un documental dirigido por Silvia Pradas (Zaragoza, 1991) y producido por la productora aragonesa Crew Films, que muestra las vivencias recogidas durante un año de la mano de seis pastores y sus familias de tres provincias de Aragón y la de Soria.

«El objetivo del documental es dar visibilidad a un oficio con muchas problemáticas en varios sentidos», señala la directora Silvia Pradas, que gracias a una experiencia suya hace varios años con una serie de pastores tuvo la idea de llevar a cabo este documental. «En ese momento pude ser consciente de los problemas que tenían estas personas y de su filosofía de vida dedicada al amor por los animales. Ver cómo se desvivían por su trabajo fue un punto de inflexión», explica.

La diferencia de edad, de género o geográfica de los protagonistas enriquece un documental innovador en la narrativa, enfocado en todo momento en el día a día de estos seis pastores: Lorena Genzor, Lorena Palacio, Antonio Enfedaque, Joaquín Guillamón, Alberto Riba y José Luis Hernández.

El recorrido que realizó el equipo de grabación por todo Aragón durante un año entero buscó diferencias entre los tipos de pastoreo que existen «En Villanueva de Gállego y Zuera, se encuentran las zonas esteparias; en Viu de Linás y Broto, tratábamos el pastoreo de alta montaña, y en Valderrobles, nos enfocábamos en la montaña ibérica», señala la directora de este novedosos documental.

Las reflexiones que se desprenden de la obra giran en torno a la falta de atención que sufre este oficio por parte de la sociedad. La soledad del pastor en el día a día, la dedicación continua a los animales, la falta de relevo generacional, las mujeres en el oficio o el poco margen de innovación en el sector son varios de los temas que se abordan en un documental, que trata de concienciar al público de la necesidad de preservar este trabajo tan necesario para todos y que se encuentra en peligro de extinción.

Una profesión en riesgo de extinción

«Las nuevas generaciones no se interesan por el oficio y esto lo que provoca es que no haya relevo generacional, ya que en muchos casos son negocios familiares que se traspasan de padres a hijos», explica Pradas, que al mismo tiempo dice que «es un trabajo muy sacrificado, al que hay que dedicarle casi las 24 horas del día con los animales». Un gran inconveniente actualmente ya que «vivimos en una sociedad del bienestar en la que siempre buscamos la comodidad, hacer ocho horas en nuestro trabajo y tener tiempo libre para nosotros mismos, y eso no suele ser compatible con los ovejas», indica la joven directora.

Esta pieza audiovisual se rodó entre agosto de 2019 y junio de 2020, coincidiendo con el confinamiento por el covid. «La pandemia nos supuso un gran inconveniente porque nos imposibilitó grabar durante varias semanas en los meses de primavera», asegura la directora, cuyo deseo era plasmar las diferencias entre las cuatro estaciones del año para poder jugar con las distintas tonalidades que ofrecen.

La pandemia no frenó la realización del documental, que hasta necesitó de videos caseros de los propios pastores durante el confinamiento para grabar aquellos días. A pesar de los inconvenientes, sobre marzo del año que viene empezará a distribuirse en distintos circuitos de festivales, y recorrerá países de todo el mundo.

«Es paradójico que hoy en día, con una sociedad más concienciada que nunca con el medio ambiente, sigamos dando la espalda al oficio del pastor, tan importante para el día a día de todos», reflexiona Silvia, quien espera que este documental llegue principalmente a los pastores «los verdaderos protagonistas».