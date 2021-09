La pandemia sigue ahí y parece que para rato, pero aunque las olas se sigan sucediendo una detrás de otra sin respiro, la capacidad del virus para resultar mortal está bajando por las vacunas. Esta, los antídotos contra el covid, es la principal diferencia que ha habido este verano con respecto al de 2020 y las cifras hablan por sí solas. En 2021, entre el 1 de junio y el 31 de agosto, se han notificado en Aragón 33.048 contagios, que son 11.899 más (un 50%) que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, las muertes contabilizadas son menos: 215 frente a 307 (–30%).

La bajada de la letalidad no esconde, no obstante, que el virus sigue resultando peligroso a pesar de las vacunas, puesto que más de 200 muertos siguen siendo muchos y más para una ola, la sexta en Aragón, que no se esperaba de tal magnitud. Y el ascenso en los contagios vendría a indicar la mayor capacidad de transmisión de la variante delta, la que actualmente es predominante en la comunidad, frente a las que circulaban el año pasado.

Por meses, el peor este año respecto a los contagios fue julio, cuando se notificaron un total de 20.720, según la web de información covid del Gobierno de Aragón. Son 13.697 más que los 7.023 que se registraron en julio de 2020, cuando comenzó la segunda ola en Aragón después de un par de meses de tregua del virus entre el confinamiento estricto primaveral y la llegada de las vacaciones estivales.

En junio, este año, se contabilizaron por contra 2.796 positivos en covid y en agosto, 9.532. En 2020 fueron 582 y 13.544, respectivamente, por lo que entonces el octavo mes del año fue el peor del verano el año pasado.

Y con respecto a las muertes, coincide que agosto ha sido el más negativo tanto en 2021 como en 2020 si bien, el año pasado se notificaron 250 fallecimientos por covid y este casi la mitad: 128. La segunda ola, eso sí, tocó suelo antes de lo que lo va a hacer la sexta, ya que entonces la incidencia acumulada más baja que se alcanzó fue de 130,7 contagios por cada 100.000 habitantes en los siete días anteriores. A partir de esta cifra, a la que se llegó el 2 de septiembre, el número comenzó a subir y durante todo el mes se mantuvo en una meseta que se acercaba siempre a los 200 puntos de incidencia. Ya a principios de octubre comenzaron a dispararse los contagios y se consumó la tercera ola, que ha sido la más mortífera de la pandemia.

¿Y en septiembre?

Sin embargo, en estos momentos, en los que todavía la incidencia no ha tocado suelo (los positivos diarios notificados siguen siendo menos que los del mismo día de la semana previa), Aragón se sitúa en los 84,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, lo que coloca a la comunidad en una situación más favorable que la que tenía en estas mismas fechas el año pasado.

Así, a la espera de lo que depare el otoño y las nuevas variantes que puedan surgir, así como también de los nuevos fármacos, en Aragón se han contagiado hasta ahora, cuando se va a cumplir un año y medio de pandemia, 159.075 personas de covid y otras 3.738 han fallecido por esta enfermedad. El 48% de los positivos se han dado en 2021 mientras que el 70% de los muertos corresponden a 2020.