Ricardo Mur (Zaragoza, 1973) lleva dos años y medio al frente de CEOE Aragón, un periodo marcados por los avatares de la pandemia. A pesar de todo, confía en que se consolide la recuperación de la crisis del coronavirus y cree que la organización que lidere vive un "momento dulce".

¿Cuál el estado de salud de las empresa aragonesas tras un año y medio de pandemia?

Depende del tamaño y el sector. La situación no es igual para todos. La mayor preocupación está en las que son más pequeñas y en los sectores más afectados por la pandemia. Hostelería y turismo están mejorando pero han pasado momentos durísimos. Muchas empresas tienden a desaparecer pero también hay gente que está emprendiendo proyectos.

¿Las ayudas públicas han sido suficientes?

Ha habido medidas acertadas, como los ertes o los créditos ICO, que han sido vitales para garantizar la supervivencia empresarial. Pero han sido insuficientes. El plan nacional de ayudas directas no está funcionando por los condicionantes y exigencias que se han puesto. De los 140 millones asignados a Aragón, parece que va a llegar un porcentaje pequeño. Las medidas planteadas por parte del Gobierno de Aragón han sido más adecuadas, como el plan de la hostelería de 50 millones.

¿Y las restricciones?

En estos momentos la mejor ayuda es facilitar que las empresas vuelvan a trabajar con normalidad, es decir, compatibilizar la salud con la actividad económica. Aragón es de las primeras en vacunación. Aunque es verdad que tenemos que seguir siendo prudentes y mantener hábitos preventivos, cuanto antes tenemos que volver a una normalidad económica. El covid no se va a terminar inmediatamente, con lo cual tenemos que buscar un ecosistema que nos permita convivir.

¿Qué le parece la posición adoptada sobre los Pilares?

Entiendo a las dos partes. Al ayuntamiento y a los sectores afectados, que quieren desarrollar las fiestas por el motor económico que supone para la hostelería o el turismo. Y también entiendo la decisión de las autoridades sanitarias de la DGA, que piden prudencia. La decisión adoptada es intermedia y concilia ambos intereses.

¿En qué ha quedado de la iniciativa solidaria Aragón en Marcha?

Salió de la generosidad de las empresas aragonesas y su compromiso con el territorio en un momentos terriblemente crítico. El ciclo de solidaridad se ha completado. Estoy orgulloso de la labor que se hizo. En Aragón fuimos pioneros en colaborar con la Administración y eso ha permitido articular y unir esfuerzos en el diálogo social para hilar distintas iniciativas, como el plan de ayudas a la hostelería. Ahora vamos a centrarnos en ayudar a vacunar si nos lo demanda la DGA.

¿En qué situación está la causa judicial por los 200 respiradores que nunca llegaron?

Hicimos una denuncia tanto CEOE como la DGA y la Fiscalía. Hay un proceso penales en España, que está avanzado, y otro en China.

¿Cómo está siendo la recuperación en la comunidad?

Antes de la pandemia, en Aragón teníamos las bases económicas muy bien puestas, con sectores bien posicionados, como la agroalimentación, el automóvil, las renovables o la economía circular. Tradicionalmente siempre hemos ido algo mejor que la media española y los datos apuntan a que ahora también nos estamos recuperando más rápido. También estamos algo mejor en datos de empleo, exportaciones o industria, pero noto a los empresarios todavía con prudencia y desconfianza sobre lo puede traer el futuro.

¿A qué temen?

Hay cuestiones que no ayudan, como decisiones políticas de los últimos meses de subidas de impuestos o el incremento de la luz. Y son preocupantes los problemas con las materias primas. El mundo está cambiando. Occidente ha dejado de liderar el mundo frente a los gigantes asiáticos, sobre todo China. La gran lección que tenemos que sacar de esta crisis es que hay que reindustrializar Europa.

¿Cómo está afectando a las empresas la subida de la luz?

El coste actual es tremendamente excesivo. Es un lastre y hay que tomar medidas que fomenten la competitividad. Hay que quitarle al recibo todo aquello que no esté vinculado a la generación eléctrica. Vamos a un mundo verde y descarbonizado pero tenemos que ser competitivos.

¿Qué opina del rechazo a las renovables?

Somos uno de los territorios que lidera el sector a nivel nacional. Es uno de los grandes vectores de futuro de esta tierra. Si perdemos el tren de las renovables nos equivocamos. En algunos casos, sí creo que hay que compatibilizar las instalaciones con los usos turísticos. Pero no entiendo esa oposición generaliza por un falso ecologismo.

Está subiendo la retribución de los que más ganan, ¿por qué no debe hacerlo el salario mínimo?

El SMI ha subido un 30% en los últimos años. Tal cual está la situación económica, entendemos que no es el momento. En Aragón solo afecta a unos 20.000 trabajadores, pero tiene un efecto arrastre en los convenios. Venimos de una crisis pandémica sin precedentes, si metemos más impuestos y costes laborales y energéticos, nos cargamos la recuperación.

Entonces, ¿no ve posible un acuerdo sobre el SMI?

No lo veo factible. Es una decisión que compete a CEOE nacional, pero creo que va a plantarse. Y lo mismo va a ocurrir con la reforma laboral, que si quiere cambiarse va a exigir un diálogo social y no una imposición, que es lo que quiere el Gobierno. Las empresas están muy endeudadas. Hay que ayudarles a recuperarse y no meterles más cargas.

¿Cómo valora la gestión del Gobierno cuatripartito de Lambán?

La estabilidad que tiene es un factor muy positivo para la comunidad. La labor de Lambán ha sido muy buena. Es un presidente aceptado por todos y bien visto por la parte del colectivo empresarial. Ahora bien, tenemos que seguir avanzando en cuestiones de política fiscal o infraestructuras.

¿Qué espera de la ley de simplificación administrativa?

Es una ley moderna y valiente. Si el Gobierno de Aragón es capaz de llevarla a cabo, será una gran ley para poder dinamizar inversiones. Pero tengo la duda de que se ejecute de la manera que está definida.

¿Las ayudas europeas cumplirán las expectativas de Aragón?

Hemos trabajado mucho y bien a la hora de preparar los proyectos. Pero apostamos por un reparto territorializado de los fondos o de una parte importante de ellos, Si no, Aragón no creo que obtenga lo que se merece. Si dejamos que la política entre en el reparto, vascos y catalanes, fruto de las alianzas con Sánchez, van a llevarse gran parte del pastel. Aragón está bien posicionada, pero perderemos el tren si el criterio es político.

El próximo marzo toca renovar la ejecutiva de CEOE, ¿se plantea continuar como presidente?

Lo veremos cuando llegue el momento. La verdad es que estoy contento. La organización vive un momento dulce. Las empresas cada vez se acercan más a CEOE Aragón. Y estamos viendo cómo continuar afianzando la relación con Cepyme Aragón, diseñando modelos de relación para mejorar la eficacia en la prestación de servicios y la representación de empresas. El reto es ilusionante.