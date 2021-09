¿Es esta ya la vuelta al colegio de la normalidad?

Esta va a ser la vuelta al colegio de la transición hacia la normalidad, porque la población aún no está vacunada al 100% y porque el virus sigue entre nosotros. El día 8 tendremos entre un 80% y un 90% de alumnos vacunados con una primera dosis y más del 50% con la pauta completa. Lo que nos habíamos propuesto de que en el primer trimestre se vacunaran los jóvenes de 12 a 18 años, lo hemos conseguido con el esfuerzo sanitario con estas cifras tan altas al inicio de curso.

¿Cuándo esperan alcanzar el 80% con la doble pauta entre los alumnos?

Probablemente, la primera semana del curso escolar. Tenemos un 90% con la primera pauta, y el 50% con la pauta completa, por lo que la primera semana del curso escolar tendremos casi el 100% con la doble pauta.

Este curso se eliminan parte de los desdobles creados el pasado, pero el profesorado y los sindicatos piden que se mantengan.

Siempre ponemos a disposición de los centros educativos los recursos que son necesarios para el desarrollo de la actividad educativa. El año pasado nos comprometimos a reforzar las plantillas ante un escenario que no sabíamos lo que iba a ocurrir. Es más, pensábamos que íbamos a tener que cerrar colegios. La sociedad percibía la escuela como un lugar de contagio, y todo ha sido al contrario. Creo que la actividad ha sido ejemplar y este año estamos poniendo los recursos que son necesarios para ese tránsito a la normalización. No obstante, de los refuerzos del año pasado, vamos a mantener el 50%. Tenemos las ratios más bajas de toda España. Salvo en dos colegios, hemos escolarizado en la ciudad de Zaragoza con ratios por debajo de los 22 alumnos en Infantil y Primaria. En este curso tenemos las mismas ratios que el pasado. De hecho, son un poco inferiores porque tenemos 500 alumnos menos en 3 años. Y en Infantil y Primaria, 1.500 alumnos menos. Si unimos la política de bajada de ratios iniciada legislatura pasada y el descenso de población, son unas ratios bajas. Más nos teníamos que preocupar por la falta de niños que por las ratios.

El profesorado y los sindicatos reclaman también más medios por el impacto de la pandemia a nivel emocional en los alumnos…

Lo que planteamos para este curso es la transición hacia la normalidad, la presencialidad total y la utilización de todos los espacios que no se pudieron utilizar el curso pasado. En este momento, desde mi responsabilidad, es más importante recuperar los espacios que hacer esos desdobles. Se ha demostrado que el colegio es un lugar seguro. Socialmente vemos cierta normalización de la vida social. Hay que ir también a la normalización de la vida escolar. Respecto a los refuerzos, seguimos manteniendo los programas y tenemos programas de atención emocional. Considero que tenemos los recursos necesarios y suficientes para que se desarrolle el curso escolar con la mayor normalidad. Tenemos que tener un margen de confianza porque lo que se hizo bien el año pasado, se seguirá haciendo bien ahora. Fui una de las pocas personas que el año pasado dije que los centros educativos eran lugares seguros, y se ha demostrado.

Los orígenes de los brotes no estaban en los centros.

En los centros educativos ha habido un 3% de contagiados, cuando en el entorno social ha sido de un 20%. Eso lo dice todo.

"Vamos a mantener el 50% de los refuerzos y tenemos la ratio más baja del país"

Los servicios de madrugadores y extraescolares también se van a ir recuperando.

Ya se tienen los protocolos para que las extraescolares, madrugadores y el comedor se puedan realizar desde el día que se considere. El sector de las extraescolares afecta a 5.000 trabajadores. Cualquier decisión exagerada que adoptemos, afecta no solo al desarrollo de la actividad educativa, sino a otros sectores relacionados.

En algunos centros educativos denuncian que por la limitación de aforo, se han quedado niños fuera del servicio de comedor.

Nosotros no hemos fijado ningún aforo. Hemos fijado que se reduzcan los turnos de comida y todos los centros educativos tendrán que garantizar que todas las familias que quiera hacer uso del comedor escolar, deberán tener garantizado el servicio. Si algún centro tiene dificultades, que se ponga en contacto con el departamento. Y si necesita más refuerzo, tendrá más refuerzo.

¿Hay alguna previsión para vacunar a los menores de 12?

La Agencia Europea del Medicamento tiene que autorizarlo. En este momento, no hay ninguna vacuna para esa edad.

El profesorado sí tiene un alto nivel de inmunización.

Más del 94%. Y si del 6% quitamos a aquellos que por prescripción facultativa no se pueden vacunar, vemos que casi el 100% de los que se pueden vacunar, se han vacunado.

¿Cree que este curso llegará el momento de plantearse quitar el uso de mascarillas en exteriores?

Nuestro modelo apuesta por la mascarilla en el interior y en el exterior, salvo para los niños de 3 a 6 años, excepto en las clases de Educación Física y el deporte. ¿Por qué también en el exterior? Porque es difícil guardar la distancia. Veremos cuál es la evolución y, si en algún momento podemos prescindir de las mascarillas, lo haremos. Por ahora no vemos ningún motivo para quitarlas.

"Espero que las aulas prefabricadas del María Zambrano en Parque Venecia estén listas el día 8"

¿Cuál es el protocolo de actuación cuando haya un caso positivo en el centro?

Mañana (por hoy) enviaremos a los centros el protocolo. Seguimos manteniendo los equipos y el responsable covid en los colegios. El contacto estrecho de un caso positivo que esté vacunado no tendrá que hacer cuarentena. El año pasado triplicamos las sustituciones del profesorado por cuarentenas e invertimos cerca de 15 millones de euros en ellas. Este año no creo que tengamos que sustituir tanto, pero presupuestariamente ya hemos contemplado ese aumento. Es un esfuerzo muy importante que no se ve, porque se ha cubierto, pero si no se hiciera, se vería.

¿A los contactos estrechos se les seguirá haciendo PCR?

Lo que diga Sanidad, pero creo que no. Será diferente si el alumno es de Infantil, Primaria o Secundaria, porque están vacunados.

¿Qué aprendizajes hay de la brecha digital?

Cuando tuvimos que cerrar los colegios, creamos una plataforma digital con Catedu a la que se han sumado 200 centros que no tenían ninguna plataforma. Además, se distribuyeron 11.000 ordenadores gracias a un convenio con el ministerio, y tenemos más de 20 millones de los fondos europeos para la compra de más materiales. Pero lo más importante no son los dispositivos, sino poder desarrollar competencias digitales tanto entre el profesorado como el alumnado.

¿Qué previsiones tiene sobre las infraestructuras pendientes?

Tenemos expedientes de obras de las que vamos a firmar el contrato en las próximas semanas o que están en marcha por un importe de cerca de 50 millones de euros. Con ello, cerraremos un conjunto de infraestructuras que son las que nos comprometimos al inicio de la legislatura, aunque se producen demoras por muchos motivos. El principal es que llevamos 20 meses de covid, de los cuales 7 u 8 fueron prácticamente inhábiles. No obstante, queremos recuperar el ritmo para dar respuesta a las necesidades educativas que hay, sobre todo en el sur de Zaragoza. Entiendo las quejas, pero a veces hay dificultades. Ahora hay centros en marcha no solo en Zaragoza, sino también en el medio rural, en localidades como Ayerbe, Benabarre o Casetas.

"El contacto estrecho de un positivo que esté vacunado no hará cuarentena"

En el sur de Zaragoza, donde hay más presión demográfica, ¿estarán listas las aulas prefabricadas antes del inicio del curso?

Eh… Estamos trabajando porque en Parque Venecia estén el día 8. En Ana María Navales no va a ser posible, porque se firmaba el contrato fechas atrás. No obstante, los centros educativos ya lo sabían y hay alternativas para poder alojar a los alumnos hasta entonces.

Si se sabe que el curso tiene que empezar con barracones, ¿por qué no llegan a tiempo?

Trabajamos para que lleguen a tiempo, pero no siempre se puede. Es una realidad. Hay demoras… En este momento, desgraciadamente no hay muchas empresas que quieran instalar aulas prefabricadas en Aragón porque tienen otras ocupaciones u otras obras diferentes y no se puede llegar. En el María Zambrano de Parque Venecia espero que las aulas prefabricadas estén el día 8. Y el otro caso, lamentablemente, no puede ser.

La reina Letizia y la ministra de Educación, Pilar Alegría, inauguran el curso en Zuera. ¿Qué supone esto para Aragón?

Es un orgullo. Hemos querido elegir que no sea en la ciudad de Zaragoza, Huesca o Teruel. Queríamos reflejar nuestra apuesta por el medio rural. Tenemos 48 aulas de menos de seis alumnos que se mantienen porque cuando mantienes un colegio abierto, no solo mantienes la Educación en ese pueblo, sino otros servicios. Tenemos el 17% de la población escolar en municipios de menos de 3.000 habitantes y a esos municipios dedicamos cerca del 30% del presupuesto de personal. El gasto que dedicamos a esos pueblos de menos de 3.000 habitantes supone casi el 40% más de lo que dedicamos en el medio urbano en cuanto a personal.

"Tenemos el 17% de la población escolar en pueblos de menos de 3.000 habitantes"

Ahí se ve el coste de la dispersión.

Sí, y la apuesta por la educación en el medio rural. La escuela rural y la Formación Profesional son las dos apuestas de este Gobierno. La FP es un elemento en el que trabajamos para dar respuesta a las necesidades formativas para la cualificación de nuestros ciudadanos y mejorar los sectores productivos.

¿Tiene prevista una reunión con la ministra?

He tenido ya dos conferencias sectoriales y hemos participado en la ronda de reuniones con todos los consejeros, así que mañana no será la primera vez que nos veamos.