La DGA pagará "en las próximas semanas" las retribuciones salariales pendientes a los sanitarios, aprobadas en mesa sectorial y que se adeudan desde enero de 2021. Así lo ha asegurado este viernes la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, durante su intervención en el pleno y en respuesta a tres preguntas similares sobre dicha cuestión formuladas por PP, Vox y Ciudadanos.

Repollés no ha querido comprometerse a dar una fecha concreta para el pago de las cantidades, pero ha señalado que los trámites para su abono ya se han iniciado y "si se hacen en septiembre, mejor que en octubre". En cualquier caso, ha afirmado que "se pagarán antes de que finalice el año sin ninguna duda y los retrasos no supondrán una merma en los ingresos de los sanitarios", ha dicho.

Las retribuciones, reclamadas por los profesionales y los sindicatos, son mejoras salariales en cuanto al incremento del precio por hora de guardia para médicos y enfermeras; la subida también del precio por guardia en Atención Continuada o un 5% más de complemento por nocturnidad y festividad, entre otras.

"Los acuerdos en la mesa sectorial no solo fueron retributivos, sino también de otra índole para fidelizar y mejorar las condiciones de los trabajadores. Tres de los cuatro puntos ya están en marcha y solo queda este último. Los trámites llevan unas semanas y no voy a dar una fecha para que luego me digan que he mentido en la fecha exacta. Pero en las próximas semanas llegarán en las nóminas", ha explicado Repollés.