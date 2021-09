Esta emprendedora zaragozana acaba de abrir en Zaragoza la primera tienda física de Paris 64 (paseo Constitución, 16), la marca de moda que lanzó con su marido y socio, José María Pozas, con la que están arrasando en ventas online, sobre todo con sus bolsos.

-Usted trabajaba en márketing y su marido en consultoría, ¿por qué decidieron dejar sus carreras y centrarse en la moda?

-Es verdad que los dos teníamos nuestra vida profesional encaminada, pero nos hacía mucha ilusión tener un proyecto nuestro, desde cero. Y los bolsos era algo que los dos teníamos en común, a los dos nos gustaban: él me los había regalado en varias ocasiones especiales, además estudió arquitectura le gusta el diseño. Hacemos muy buen equipo, yo me dedicaba al márketing y me gusta el diseño, y él se encarga de los números, la estrategia y la gestión.

-¿Por qué se centraron en los bolsos y eligieron el nombre?

- La marca tenía vocación de venta online, y los bolsos funcionan bien porque no hay que probárselos. Yo sentía que faltaba una marca made in spain pero no con un toque Mediterráneo, que las hay, sino más retro-vintage parisino. Además, en París me pidió matrimonio, el 6 es mi mes de nacimiento, el 4 en el que nos conocimos, y juntos hacen 10, la perfección… Todo tiene un significado y el nombre además es fácil de pronunciar internacionalmente.

-No dan cifras de negocio, pero el crecimiento en empleados es elocuente…

-Sí, la verdad es que estamos creciendo a niveles brutales, un 500% en facturación, cinco veces más que el año pasado. En unos meses hemos pasado de estar dos socios a nueve personas, con las dos que hemos incorporado para la tienda de Zaragoza.

-¿Han notado una gran diferencia en estas semanas que llevan abiertos con tienda física?

-Bueno, en principio la marca era de venta ‘online’, pero el año pasado ya teníamos un showroom en el paseo Independencia, con cita previa. Pero llegó un momento en que no dábamos abasto con la demanda y las propias clientas nos pedían abrir tienda. En la misma sede tenemos las oficinas, queremos hacer eventos… Es importante que la gente que nos sigue online (en la web www.paris64.com o @paris64world en redes) viene emocionadísima a la tienda. Incluso había gente que no sabía que éramos de Zaragoza, porque empezamos viviendo en Barcelona. Tristemente, se piensa que si una marca triunfa solo puede ser de Madrid o Barcelona.

-¿Cuál cree que es el secreto de su éxito?

-Pienso que sobre todo es la diferenciación. Hay muchas marcas, tiene que haber algo que te haga especial. En este caso es el toque parisino, con bolsos icono como el modelo Prismatic, que evoca una caja de prismáticos. También nos centramos mucho en la atención al; se piensa que la venta online es fría, pero se genera una relación muy estrecha con los clientes por chat y en las redes, sobre todo en Instagram. También presumimos de coherencia, me enorgullece que muchas clientas nos digan "me gusta todo”. Se identifican por completo con la marca, y de hecho por eso comenzamos a diseñar también zapatos y ropa, porque nos pedían algo que hiciera juego con los bolsos. Estos los fabricamos en Ubrique, los zapatos en Alicante y el textil todo en Zaragoza, con material de calidad.

-Pero siguen centrados en los bolsos, ¿no?

-El core siguen siendo los bolsos, sí. Pero tenemos estrategias diferenciadas, estos son más los iconos, se quedan prácticamente igual. Con los zapatos sí hacemos más diseño de temporada y con la ropa buscamos más la frescura y la novedad, con ediciones limitadas. Tenemos bastante porcentaje de clienta fiel que nos pide novedad.

-El siguiente paso será una tienda en Madrid, ¿tienen pensado expandirse más?

-En Madrid queremos abrir para el primer trimestre del 2022, también nos lo piden mucho. Pero de momento hasta ahí: la tienda de Zaragoza tiene un valor sentimental, en Madrid hay que estar, pero como mucho abriríamos otra en Barcelona, y no lo sé. Lo nuestro es internet, no el retail. El siguiente paso es la internacionalización, más allá de lo que hacemos, aliarnos con compañías de Asia, por ejemplo.

-Pero al vender por internet ya habrán tenido clientes por todo el mundo, ¿no? ¿Algún país o personalidad les ha llamado la atención?

-Tenemos un mapamundi con chinchetas para marcar todos los países, y hemos tenido encargos de Australia, Nueva Zelanda, Japón, Rusia, Vietnam… Y países que no sabemos ni cómo nos han podido conocer. Damos el envío gratis en España y en el mundo a partir de 150 euros, que también ayuda. En cuando a famosas, Tamara Falcó llevó unas alpargatas nuestras; el problema es que se las puso cuando ya estaban agotadas y la gente empezó a pedirlas cuando ya no teníamos (ríe). También la actriz Marta Torné ha llevado nuestro bolso Prismatic.